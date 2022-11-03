https://ria.ru/20221103/mask-1829028822.html

Маск выступит на саммите G20

Маск выступит на саммите G20 - РИА Новости, 03.11.2022

Маск выступит на саммите G20

Американский предприниматель Илон Маск подтвердил, что выступит с речью на международной встрече лидеров бизнеса на полях саммита G20 на Бали 13-14 ноября,... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T16:19

2022-11-03T16:19

2022-11-03T16:19

илон маск

бали

саммит g20

большая двадцатка

в мире

сша

индонезия

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск подтвердил, что выступит с речью на международной встрече лидеров бизнеса на полях саммита G20 на Бали 13-14 ноября, сообщила газета The Jakarta Post в четверг.Согласно сообщению на официальной странице саммита Business 20 (B20) в соцсети, Маск примет участие в сессии "Как избежать потрясений в процессе глобальных технологических инноваций " вместе с бизнесменом Аниндей Бакри на Бали.Присутствие Маска анонсировали и в индонезийской торговой палате. Маде Арианди, глава отделения торговой палаты на Бали, подтвердил участие Маска."Да это правда. Илон Маск примет участие в саммите B20 на Бали", - сказал он газете.Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании, также примет участие в конференциях 13 и 14 ноября. Блэр выступит на панельной дискуссии под названием "Инвестиции в инклюзивный рост для устойчивого будущего" с генеральным директором Unilever Аланом Джоупом и бывшим министром торговли Индонезии Мари Элка Пангесту, которая в настоящее время является одним из управляющих директоров Всемирного банка.

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бали

сша

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

илон маск, бали, саммит g20, большая двадцатка, в мире, сша, индонезия