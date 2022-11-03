Маск выступит на саммите G20
Глава Tesla Маск подтвердил, что выступит на саммите G20 на Бали
© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск подтвердил, что выступит с речью на международной встрече лидеров бизнеса на полях саммита G20 на Бали 13-14 ноября, сообщила газета The Jakarta Post в четверг.
Согласно сообщению на официальной странице саммита Business 20 (B20) в соцсети, Маск примет участие в сессии "Как избежать потрясений в процессе глобальных технологических инноваций " вместе с бизнесменом Аниндей Бакри на Бали.
Присутствие Маска анонсировали и в индонезийской торговой палате. Маде Арианди, глава отделения торговой палаты на Бали, подтвердил участие Маска.
"Да это правда. Илон Маск примет участие в саммите B20 на Бали", - сказал он газете.
Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании, также примет участие в конференциях 13 и 14 ноября. Блэр выступит на панельной дискуссии под названием "Инвестиции в инклюзивный рост для устойчивого будущего" с генеральным директором Unilever Аланом Джоупом и бывшим министром торговли Индонезии Мари Элка Пангесту, которая в настоящее время является одним из управляющих директоров Всемирного банка.