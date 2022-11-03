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Маск выступит на саммите G20 - РИА Новости, 03.11.2022
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Маск выступит на саммите G20
Маск выступит на саммите G20 - РИА Новости, 03.11.2022
Маск выступит на саммите G20
Американский предприниматель Илон Маск подтвердил, что выступит с речью на международной встрече лидеров бизнеса на полях саммита G20 на Бали 13-14 ноября,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:19
2022-11-03T16:19
илон маск
бали
саммит g20
большая двадцатка
в мире
сша
индонезия
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск подтвердил, что выступит с речью на международной встрече лидеров бизнеса на полях саммита G20 на Бали 13-14 ноября, сообщила газета The Jakarta Post в четверг.Согласно сообщению на официальной странице саммита Business 20 (B20) в соцсети, Маск примет участие в сессии "Как избежать потрясений в процессе глобальных технологических инноваций " вместе с бизнесменом Аниндей Бакри на Бали.Присутствие Маска анонсировали и в индонезийской торговой палате. Маде Арианди, глава отделения торговой палаты на Бали, подтвердил участие Маска."Да это правда. Илон Маск примет участие в саммите B20 на Бали", - сказал он газете.Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании, также примет участие в конференциях 13 и 14 ноября. Блэр выступит на панельной дискуссии под названием "Инвестиции в инклюзивный рост для устойчивого будущего" с генеральным директором Unilever Аланом Джоупом и бывшим министром торговли Индонезии Мари Элка Пангесту, которая в настоящее время является одним из управляющих директоров Всемирного банка.
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илон маск, бали, саммит g20, большая двадцатка, в мире, сша, индонезия
Илон Маск, Бали, Саммит G20, Большая двадцатка, В мире, США, Индонезия
16:19 03.11.2022
 
Маск выступит на саммите G20

Глава Tesla Маск подтвердил, что выступит на саммите G20 на Бали

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск подтвердил, что выступит с речью на международной встрече лидеров бизнеса на полях саммита G20 на Бали 13-14 ноября, сообщила газета The Jakarta Post в четверг.
Согласно сообщению на официальной странице саммита Business 20 (B20) в соцсети, Маск примет участие в сессии "Как избежать потрясений в процессе глобальных технологических инноваций " вместе с бизнесменом Аниндей Бакри на Бали.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 08:00Медиавойны
Илон Маск любит свободу слова, но свобода слова его не любит
Присутствие Маска анонсировали и в индонезийской торговой палате. Маде Арианди, глава отделения торговой палаты на Бали, подтвердил участие Маска.
"Да это правда. Илон Маск примет участие в саммите B20 на Бали", - сказал он газете.
Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании, также примет участие в конференциях 13 и 14 ноября. Блэр выступит на панельной дискуссии под названием "Инвестиции в инклюзивный рост для устойчивого будущего" с генеральным директором Unilever Аланом Джоупом и бывшим министром торговли Индонезии Мари Элка Пангесту, которая в настоящее время является одним из управляющих директоров Всемирного банка.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 03:58
Маск планирует сократить половину рабочих мест в Twitter, сообщили СМИ
 
Илон МаскБалиСаммит G20Большая двадцаткаВ миреСШАИндонезия
 
 
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