Эксперт пояснил, где обслуживать машину после ухода производителя из России
Эксперт Ракитин: дилеры продолжают обслуживать иномарки после ухода компаний из России
Автомобильный салон Renault в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ряд зарубежных автопроизводителей покидают российский рынок. Где смогут проходить техобслуживание машины, изготовленные этими компаниями, рассказал в интервью радио Sputnik , главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.
"Дилеры этих марок остались в стране и продолжают обслуживать машины. По параллельному импорту или по каким-то своим договоренностям они получают запчасти. Персонал у них тоже остался, навыки они не растеряли", — отметил Ракитин.
По его словам, дилерские компании продолжают обслуживать автомобили, вне зависимости от модельного ряда, к которому те принадлежат.
"И актуальный модельный ряд, и автомобили предыдущих годов они обслуживают", — уточнил эксперт.
В дальнейшем монобрендовым сервисным центрам придется переходить на ремонт и техобслуживание автомобилей разных марок, прогнозирует он.
"У монобрендовых просто выхода нет, потому что после ухода, например, Nissan заниматься только этой маркой смысла особого нет. Сейчас, чтобы обеспечить свое выживание, сервисные компании будут переходить на обслуживание всех марок, включая китайские", — высказался Ракитин.
Что касается мультибрендовых сервисов, то они и раньше имелись в России в достаточно большом количестве, а теперь будут развиваться еще динамичнее, уверен он.
"Для мультибрендовых сервисов сейчас начинается малина", — заключил специалист
19 сентября, 03:18"АвтоВАЗ" нарастил долю на российском рынке до рекордных 40 процентов