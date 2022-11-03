https://ria.ru/20221103/mashina-1828830535.html

Эксперт пояснил, где обслуживать машину после ухода производителя из России

Эксперт пояснил, где обслуживать машину после ухода производителя из России - РИА Новости, 03.11.2022

Эксперт пояснил, где обслуживать машину после ухода производителя из России

Ряд зарубежных автопроизводителей покидают российский рынок. Где смогут проходить техобслуживание машины, изготовленные этими компаниями, рассказал в интервью... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T02:16

2022-11-03T02:16

2022-11-03T02:16

экономика

авто

максим ракитин

россия

renault logan

mercedes

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ряд зарубежных автопроизводителей покидают российский рынок. Где смогут проходить техобслуживание машины, изготовленные этими компаниями, рассказал в интервью радио Sputnik , главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.Владельцам иномарок не стоит опасаться, что после ухода с российского рынка таких автопроизводителей, как Renault, Nissan и Mercedes-Benz, их машины останутся без ремонта и технического обслуживания, считает автоэксперт.По его словам, дилерские компании продолжают обслуживать автомобили, вне зависимости от модельного ряда, к которому те принадлежат."И актуальный модельный ряд, и автомобили предыдущих годов они обслуживают", — уточнил эксперт.В дальнейшем монобрендовым сервисным центрам придется переходить на ремонт и техобслуживание автомобилей разных марок, прогнозирует он.Что касается мультибрендовых сервисов, то они и раньше имелись в России в достаточно большом количестве, а теперь будут развиваться еще динамичнее, уверен он."Для мультибрендовых сервисов сейчас начинается малина", — заключил специалист

https://realty.ria.ru/20220802/rieltory-1806380343.html

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экономика, авто, максим ракитин, россия, renault logan, mercedes