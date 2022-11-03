При расстреле марша оппозиции в Пакистане ранили семь человек
Полиция Пакистана: при расстреле марша оппозиции ранили семь человек, и один погиб
Полицейские в Исламабаде. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноя – РИА Новости. Семь человек получили ранения и один погиб в результате нападения на марш оппозиции Пакистана, возглавляемый экс-премьером страны, сообщила полиция провинции Пенджаб
"Семь человек были ранены и один человек погиб во время нападения на машину председателя "Пакистан Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана во время марша в Вазирабаде", - говорится в заявлении полиции, распространенном изданием Dawn.
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По данным полиции, погибший был идентифицирован как Муаззам Наваз.
Ранее телеканал Geo сообщил, что экс-премьер Пакистана Имран Хан получил ранение в ногу после обстрела неизвестным его машины, двигавшейся во главе с колонной сторонников партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф", также ранены от четырех до пяти руководителей партии. Как сообщил один из сторонников Хана, бывший член ассамблеи провинции Синд Имран Исмаил, экс-премьер получили три-четыре ранения в ногу.
Задержанный подозреваемый заявил, что он планировал убить Имрана Хана и заявил, что действовал в одиночку.
Марш оппозиционной партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф" с требованиями новых выборов начался в Пакистане на прошлой неделе, протестующие планируют дойти до столицы страны Исламабада к 11 ноября.
Предыдущий марш протеста состоялся 25 мая, когда тысячи сторонников Имрана Хана достигли Исламабада. В ходе марша произошли стычки манифестантов с полицией, в которых пострадали десятки человек с обеих сторон. В ходе столкновений представители полиции неоднократно применяли слезоточивый газ и открывали стрельбу в воздух. Вскоре "Пакистан Техрик-и-Инсаф" решила завершить марш и не проводить сидячую забастовку в Исламабаде, чтобы избежать кровопролития.