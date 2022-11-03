https://ria.ru/20221103/marsh-1829089641.html

При расстреле марша оппозиции в Пакистане ранили семь человек

При расстреле марша оппозиции в Пакистане ранили семь человек - РИА Новости, 03.11.2022

При расстреле марша оппозиции в Пакистане ранили семь человек

Семь человек получили ранения и один погиб в результате нападения на марш оппозиции Пакистана, возглавляемый экс-премьером страны, сообщила полиция провинции... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T18:45

2022-11-03T18:45

2022-11-03T18:45

в мире

имран хан

пакистан

исламабад

пенджаб (пакистан)

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноя – РИА Новости. Семь человек получили ранения и один погиб в результате нападения на марш оппозиции Пакистана, возглавляемый экс-премьером страны, сообщила полиция провинции Пенджаб"Семь человек были ранены и один человек погиб во время нападения на машину председателя "Пакистан Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана во время марша в Вазирабаде", - говорится в заявлении полиции, распространенном изданием Dawn.По данным полиции, погибший был идентифицирован как Муаззам Наваз.Ранее телеканал Geo сообщил, что экс-премьер Пакистана Имран Хан получил ранение в ногу после обстрела неизвестным его машины, двигавшейся во главе с колонной сторонников партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф", также ранены от четырех до пяти руководителей партии. Как сообщил один из сторонников Хана, бывший член ассамблеи провинции Синд Имран Исмаил, экс-премьер получили три-четыре ранения в ногу.Задержанный подозреваемый заявил, что он планировал убить Имрана Хана и заявил, что действовал в одиночку.Марш оппозиционной партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф" с требованиями новых выборов начался в Пакистане на прошлой неделе, протестующие планируют дойти до столицы страны Исламабада к 11 ноября.Предыдущий марш протеста состоялся 25 мая, когда тысячи сторонников Имрана Хана достигли Исламабада. В ходе марша произошли стычки манифестантов с полицией, в которых пострадали десятки человек с обеих сторон. В ходе столкновений представители полиции неоднократно применяли слезоточивый газ и открывали стрельбу в воздух. Вскоре "Пакистан Техрик-и-Инсаф" решила завершить марш и не проводить сидячую забастовку в Исламабаде, чтобы избежать кровопролития.

https://ria.ru/20221030/napadenie-1827888391.html

https://ria.ru/20221031/shiraz-1828102876.html

пакистан

исламабад

пенджаб (пакистан)

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в мире, имран хан, пакистан, исламабад, пенджаб (пакистан)