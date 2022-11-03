https://ria.ru/20221103/magate-1829053155.html

Инспекторы МАГАТЭ завершили проверку на трех объектах на Украине

Инспекторы МАГАТЭ завершили проверку на трех объектах на Украине - РИА Новости, 03.11.2022

Инспекторы МАГАТЭ завершили проверку на трех объектах на Украине

Инспекторы МАГАТЭ завершили проверку на трех объектах на Украине после запроса Киева, они не выявили там какой-либо незаявленной деятельности, говорится в... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T17:03

2022-11-03T17:03

2022-11-03T18:42

украина

магатэ

в мире

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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ завершили проверку на трех объектах на Украине после запроса Киева, они не выявили там какой-либо незаявленной деятельности, говорится в заявлении агентства.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. На этой неделе эксперты МАГАТЭ начали проверку на украинских объектах после запроса Киева на фоне заявлений России."Инспекторы МАГАТЭ провели проверку деятельности на месте на трех объектах на Украине по запросу украинского правительства. Не обнаружили незаявленных ядерной деятельности или материалов", - говорится в заявлении организации.Отмечается, что инспекторы МАГАТЭ пришли к такому выводу на основании оценки "доступных на сегодняшний день результатов и предоставленной Украиной информации". Эксперты провели все действия для проверки, которые были запланированы, добавляет агентство.Проверки были проведены на объектах в Киеве, Желтых Водах и Днепропетровске.,Отмечается, что подобные пробы могут предоставить информацию о прошлой и текущей деятельности, связанной с обращением с ядерными материалами.Гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил, что о результатах проверки образцов сообщат "как можно раньше".

https://ria.ru/20221102/magate-1828700692.html

https://ria.ru/20221103/zaes-1828997124.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, магатэ, в мире