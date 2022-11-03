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"Роскосмос" заключил контракты на создание станций "Луна-26" и "Луна-27" - РИА Новости, 03.11.2022
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"Роскосмос" заключил контракты на создание станций "Луна-26" и "Луна-27"
"Роскосмос" заключил контракты на создание станций "Луна-26" и "Луна-27" - РИА Новости, 03.11.2022
"Роскосмос" заключил контракты на создание станций "Луна-26" и "Луна-27"
"Роскосмос" заказал у НПО имени Лавочкина опытно-конструкторские работы по созданию двух лунных станций - орбитальной "Луна-26" и посадочной "Луна-27",... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T10:19
2022-11-03T10:19
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" заказал у НПО имени Лавочкина опытно-конструкторские работы по созданию двух лунных станций - орбитальной "Луна-26" и посадочной "Луна-27", соответствующие контракты размещены на портале госзакупок.Оба контракта подразумевают "создание космических комплексов для проведения контактных и дистанционных исследований поверхности Луны в околополярной области".Согласно первому, в 2022-2024 годах должен быть создан "Космический комплекс с орбитальным космическим аппаратом для проведения дистанционных исследований". Второй контракт касается создания в 2022-2025 годах "космического комплекса для проведения контактных исследований поверхности Луны в полярной области".Создание орбитальной станции оценивается в более чем 9,3 миллиарда рублей, посадочной - почти в 7,2 миллиарда.Проведение миссии "Луна-26" для картографирования ожидается в 2024 году, "Луны-27" для исследования грунта - в 2025 году. "Луну-28" для забора лунного грунта и отработки схемы посадки российских космонавтов планировалось отправить в 2027-2028 годах.Сейчас готовится первая за почти 50 лет миссия России к Луне - для отработки базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведения контактных исследований в южном полюсе отправят "Луну-25". После многократных переносов ее пуск с космодрома Восточный ожидается в 2023 году.
https://ria.ru/20220430/voda-1786285586.html
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космос - риа наука, луна, россия, роскосмос
Космос - РИА Наука, Луна, Россия, Роскосмос
10:19 03.11.2022
 
"Роскосмос" заключил контракты на создание станций "Луна-26" и "Луна-27"

"Роскосмос" заказал у НПО имени Лавочкина работы по созданию станций "Луна-26" и "Луна-27"

© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковСнимок Луны с борта МКС
Снимок Луны с борта МКС - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Снимок Луны с борта МКС . Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" заказал у НПО имени Лавочкина опытно-конструкторские работы по созданию двух лунных станций - орбитальной "Луна-26" и посадочной "Луна-27", соответствующие контракты размещены на портале госзакупок.
Оба контракта подразумевают "создание космических комплексов для проведения контактных и дистанционных исследований поверхности Луны в околополярной области".
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Согласно первому, в 2022-2024 годах должен быть создан "Космический комплекс с орбитальным космическим аппаратом для проведения дистанционных исследований". Второй контракт касается создания в 2022-2025 годах "космического комплекса для проведения контактных исследований поверхности Луны в полярной области".
Создание орбитальной станции оценивается в более чем 9,3 миллиарда рублей, посадочной - почти в 7,2 миллиарда.
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Проведение миссии "Луна-26" для картографирования ожидается в 2024 году, "Луны-27" для исследования грунта - в 2025 году. "Луну-28" для забора лунного грунта и отработки схемы посадки российских космонавтов планировалось отправить в 2027-2028 годах.
Сейчас готовится первая за почти 50 лет миссия России к Луне - для отработки базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведения контактных исследований в южном полюсе отправят "Луну-25". После многократных переносов ее пуск с космодрома Восточный ожидается в 2023 году.
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