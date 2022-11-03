https://ria.ru/20221103/lukashenko-1828907976.html

Лукашенко предложил обновить взгляд на сотрудничество с Ростовской областью

Лукашенко предложил обновить взгляд на сотрудничество с Ростовской областью - РИА Новости, 03.11.2022

Лукашенко предложил обновить взгляд на сотрудничество с Ростовской областью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно по-новому взглянуть на сотрудничество с Ростовской областью России, развивая импортозамещение и... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:37

2022-11-03T11:37

2022-11-03T14:37

александр лукашенко

василий голубев

владимир путин

ростовская область

белоруссия

минск

ростсельмаш

экономика

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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно по-новому взглянуть на сотрудничество с Ростовской областью России, развивая импортозамещение и производственную кооперацию."За прошедшие пять лет ситуация сильно изменилась. Поэтому есть смысл с учетом сложившихся реалий по-новому взглянуть на перспективы двустороннего взаимодействия", - сказал президент.Он пояснил, что изменения коснулись только внешних факторов, но никак не отношений между братскими народами. "Хочу вас заверить, в Беларуси вам всегда рады и готовы помочь всем, на что способны", - сказал Лукашенко на встрече в Минске с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.Белорусский лидер подчеркнул, что главные инструменты поддержки друг друга - импортозамещение и производственная кооперация. Лукашенко заметил, что эти темы постоянно обсуждаются на его встречах с президентом России Владимиром Путиным.Он отметил, что за восемь месяцев этого года Белоруссия и Ростовская область наторговали на 420 миллионов долларов, что на 30% больше показателя аналогичного периода 2021 года. "В прошлом году превысили планку в полмиллиарда долларов, которую наметили (в качестве задачи – ред.) в 2017 году. Конечно, это неплохой показатель, но с учетом ситуации есть над чем работать и к чему стремиться", - добавил президент Белоруссии.Лукашенко обратил внимание, что когда после февраля "Ростсельмаш" ощутил на себе всю тяжесть западных санкций, гомельские производители сельхозтехники подставили плечо, поддержав это производство необходимыми узлами и комплектующими. "Мы какими-то конкурентами были (до этого – ред.). Я однозначно высказался за то, чтобы "Гомсельмаш" оказал поддержку "Ростсельмашу" всем, на что способен. Что нам делить? У нас огромный рынок, дай бог, чтобы два предприятия выполнили заказы потребителей: спрос большой на сельхозтехнику, на комбайны в том числе, поэтому хватит работы всем. Убежден, что здесь есть и более серьезные перспективы по развитию кооперации. Надо работать вместе", - подчеркнул Лукашенко.По его словам, Минск видит хорошие резервы для углубления взаимодействия с Ростовской областью в сфере АПК: белорусская сторона готова поделиться своим накопленным опытом и изучить опыт Ростовской области. Президент отметил, белорусские аграрии готовы удовлетворить потребности этого российского региона в семенном и посадочном материале, поделиться наработками в возведении молочно-товарных комплексов и их комплектовании. Лукашенко сообщил, что белорусская сторона готова обеспечивать Ростовскую область современной, автомобильной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной, коммунальной техникой, пассажирским транспортом. Он заверил, что Минск обеспечит надлежащее сервисное обслуживание и поставку запасных частей к технике, а не бросит, как это сделали в этом году западные компании на фоне санкций."Мы также готовы реализовывать совместные инвестиционные и инновационные проекты, в том числе с участием регионального бизнеса. Это в первую очередь касается расширения взаимодействия в сфере жилищного и социального строительства. Новые возможности для роста могут дать совместные дорожно-строительные проекты", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20221026/zakon-1826967837.html

https://ria.ru/20221102/belorussiya-1828621497.html

https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819477888.html

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александр лукашенко, василий голубев, владимир путин, ростовская область, белоруссия, минск, ростсельмаш, экономика