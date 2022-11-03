https://ria.ru/20221103/ludza-1829065664.html

Власти Латвии снесли в Лудзе памятную стелу освободителям города

Власти Латвии снесли в Лудзе памятную стелу освободителям города - РИА Новости, 03.11.2022

Власти Латвии снесли в Лудзе памятную стелу освободителям города

Власти Латвии снесли в Лудзе памятную стелу освободителям города, граждан не предупредили, сообщил в четверг портал Baltnews. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T17:36

2022-11-03T17:36

2022-11-03T17:37

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Власти Латвии снесли в Лудзе памятную стелу освободителям города, граждан не предупредили, сообщил в четверг портал Baltnews."Этой ночью в латвийской Лудзе была варварски снесена памятная стела освободителям города. При этом никто из горожан о демонтаже предупрежден не был! Уничтожение памятника войскам II Прибалтийского фронта, что освободили этот район от нацистов в июле 1944 года, провернули тихо и под покровом ночи", - говорится в сообщении портала в его Telegram-канале.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило демонтировать памятник Освободителям Риги.Как заявляли в МИД РФ, Москва решительно осуждает продолжающуюся в Латвии "вакханалию по уничтожению" мемориального наследия СССР.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20221027/polsha-1827112332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, латвия, россия, ссср