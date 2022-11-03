Рейтинг@Mail.ru
Власти Латвии снесли в Лудзе памятную стелу освободителям города - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221103/ludza-1829065664.html
Власти Латвии снесли в Лудзе памятную стелу освободителям города
Власти Латвии снесли в Лудзе памятную стелу освободителям города - РИА Новости, 03.11.2022
Власти Латвии снесли в Лудзе памятную стелу освободителям города
Власти Латвии снесли в Лудзе памятную стелу освободителям города, граждан не предупредили, сообщил в четверг портал Baltnews. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T17:36
2022-11-03T17:37
в мире
латвия
россия
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829063994_0:38:2000:1163_1920x0_80_0_0_cb2c4c9dabe4a65a58e23bfa447ec515.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Власти Латвии снесли в Лудзе памятную стелу освободителям города, граждан не предупредили, сообщил в четверг портал Baltnews."Этой ночью в латвийской Лудзе была варварски снесена памятная стела освободителям города. При этом никто из горожан о демонтаже предупрежден не был! Уничтожение памятника войскам II Прибалтийского фронта, что освободили этот район от нацистов в июле 1944 года, провернули тихо и под покровом ночи", - говорится в сообщении портала в его Telegram-канале.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило демонтировать памятник Освободителям Риги.Как заявляли в МИД РФ, Москва решительно осуждает продолжающуюся в Латвии "вакханалию по уничтожению" мемориального наследия СССР.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20221027/polsha-1827112332.html
латвия
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829063994_201:0:1801:1200_1920x0_80_0_0_8fd0bf1d47a198e58f3b537f25bdc0b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, россия, ссср
В мире, Латвия, Россия, СССР
17:36 03.11.2022 (обновлено: 17:37 03.11.2022)
 
Власти Латвии снесли в Лудзе памятную стелу освободителям города

Baltnews: в Лудзе снесли стелу войскам II Прибалтийского фронта, спасшим город от нацистов

© Фото : Алексей Стефанов/TelegramПамятная стела освободителям города Лудзы от немецко-фашистких захватчиков
Памятная стела освободителям города Лудзы от немецко-фашистких захватчиков - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Алексей Стефанов/Telegram
Памятная стела освободителям города Лудзы от немецко-фашистких захватчиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Власти Латвии снесли в Лудзе памятную стелу освободителям города, граждан не предупредили, сообщил в четверг портал Baltnews.
"Этой ночью в латвийской Лудзе была варварски снесена памятная стела освободителям города. При этом никто из горожан о демонтаже предупрежден не был! Уничтожение памятника войскам II Прибалтийского фронта, что освободили этот район от нацистов в июле 1944 года, провернули тихо и под покровом ночи", - говорится в сообщении портала в его Telegram-канале.
Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило демонтировать памятник Освободителям Риги.
Как заявляли в МИД РФ, Москва решительно осуждает продолжающуюся в Латвии "вакханалию по уничтожению" мемориального наследия СССР.
Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
Снос памятника Благодарности Красной армии в городском парке в Глубчице, Польша - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 10:49
В Польше демонтируют сразу четыре памятника советским воинам
 
В миреЛатвияРоссияСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала