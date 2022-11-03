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Власти Латвии снесли в Лудзе памятную стелу освободителям города
Власти Латвии снесли в Лудзе памятную стелу освободителям города - РИА Новости, 03.11.2022
Власти Латвии снесли в Лудзе памятную стелу освободителям города
Власти Латвии снесли в Лудзе памятную стелу освободителям города, граждан не предупредили, сообщил в четверг портал Baltnews. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T17:36
2022-11-03T17:36
2022-11-03T17:37
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Власти Латвии снесли в Лудзе памятную стелу освободителям города, граждан не предупредили, сообщил в четверг портал Baltnews."Этой ночью в латвийской Лудзе была варварски снесена памятная стела освободителям города. При этом никто из горожан о демонтаже предупрежден не был! Уничтожение памятника войскам II Прибалтийского фронта, что освободили этот район от нацистов в июле 1944 года, провернули тихо и под покровом ночи", - говорится в сообщении портала в его Telegram-канале.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило демонтировать памятник Освободителям Риги.Как заявляли в МИД РФ, Москва решительно осуждает продолжающуюся в Латвии "вакханалию по уничтожению" мемориального наследия СССР.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
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РИА Новости
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17:36 03.11.2022 (обновлено: 17:37 03.11.2022)
Власти Латвии снесли в Лудзе памятную стелу освободителям города
Baltnews: в Лудзе снесли стелу войскам II Прибалтийского фронта, спасшим город от нацистов