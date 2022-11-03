https://ria.ru/20221103/lobnya-1828898620.html
Строительство еще одного долгостроя завершено в подмосковной Лобне
Строительство еще одного долгостроя завершено в подмосковной Лобне - РИА Новости, 03.11.2022
Строительство еще одного долгостроя завершено в подмосковной Лобне
Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации ЖК "Батарейный" в городском округе Лобня Московской области,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:21
2022-11-03T11:21
2022-11-03T11:21
новости подмосковья
главгосстройнадзор
московская область (подмосковье)
лобня
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828889994_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_1f7c74f7741212efeacf86911bb73ed8.jpg
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации ЖК "Батарейный" в городском округе Лобня Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Строительство доманачалось в июне 2015 года, однако из-за финансовых трудностей застройщика в 2020 году строительство объекта было приостановлено, а в мае 2022 года Арбитражным судом Московской области компания признана банкротом. Правительство Московской области привлекло инвестора ГК ФСК для завершения строительства."Права 345 пострадавших дольщиков будут восстановлены", - приводятся слова министра правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артура Гарибяна.
https://realty.ria.ru/20221102/poselok-1828603754.html
московская область (подмосковье)
лобня
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828889994_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_bfd3dcf9a3e55dadbcbc0fe83ac7eed7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главгосстройнадзор, московская область (подмосковье), лобня, жилье
Новости Подмосковья, Главгосстройнадзор, Московская область (Подмосковье), Лобня, Жилье