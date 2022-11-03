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Строительство еще одного долгостроя завершено в подмосковной Лобне - РИА Новости, 03.11.2022
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Новости Подмосковья
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Строительство еще одного долгостроя завершено в подмосковной Лобне
Строительство еще одного долгостроя завершено в подмосковной Лобне - РИА Новости, 03.11.2022
Строительство еще одного долгостроя завершено в подмосковной Лобне
Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации ЖК "Батарейный" в городском округе Лобня Московской области,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:21
2022-11-03T11:21
новости подмосковья
главгосстройнадзор
московская область (подмосковье)
лобня
жилье
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации ЖК "Батарейный" в городском округе Лобня Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Строительство доманачалось в июне 2015 года, однако из-за финансовых трудностей застройщика в 2020 году строительство объекта было приостановлено, а в мае 2022 года Арбитражным судом Московской области компания признана банкротом. Правительство Московской области привлекло инвестора ГК ФСК для завершения строительства."Права 345 пострадавших дольщиков будут восстановлены", - приводятся слова министра правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артура Гарибяна.
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главгосстройнадзор, московская область (подмосковье), лобня, жилье
Новости Подмосковья, Главгосстройнадзор, Московская область (Подмосковье), Лобня, Жилье
11:21 03.11.2022
 

Строительство еще одного долгостроя завершено в подмосковной Лобне

CC BY 4.0 / Главное управление государственного строительного надзора Московской области / ЖК "Батарейный" в городском округе Лобня
ЖК Батарейный в городском округе Лобня - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
CC BY 4.0 / Главное управление государственного строительного надзора Московской области /
ЖК "Батарейный" в городском округе Лобня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации ЖК "Батарейный" в городском округе Лобня Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Строительство доманачалось в июне 2015 года, однако из-за финансовых трудностей застройщика в 2020 году строительство объекта было приостановлено, а в мае 2022 года Арбитражным судом Московской области компания признана банкротом. Правительство Московской области привлекло инвестора ГК ФСК для завершения строительства.
Строящийся дом в Московской области - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 11:28Новости Подмосковья
Новый поселок для врачей создадут в подмосковном Воскресенске
"Права 345 пострадавших дольщиков будут восстановлены", - приводятся слова министра правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артура Гарибяна.
 
Новости ПодмосковьяГлавгосстройнадзорМосковская область (Подмосковье)ЛобняЖилье
 
 
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