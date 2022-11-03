https://ria.ru/20221103/lobnya-1828898620.html

Строительство еще одного долгостроя завершено в подмосковной Лобне

Строительство еще одного долгостроя завершено в подмосковной Лобне - РИА Новости, 03.11.2022

Строительство еще одного долгостроя завершено в подмосковной Лобне

Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации ЖК "Батарейный" в городском округе Лобня Московской области,... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:21

2022-11-03T11:21

2022-11-03T11:21

новости подмосковья

главгосстройнадзор

московская область (подмосковье)

лобня

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828889994_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_1f7c74f7741212efeacf86911bb73ed8.jpg

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации ЖК "Батарейный" в городском округе Лобня Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Строительство доманачалось в июне 2015 года, однако из-за финансовых трудностей застройщика в 2020 году строительство объекта было приостановлено, а в мае 2022 года Арбитражным судом Московской области компания признана банкротом. Правительство Московской области привлекло инвестора ГК ФСК для завершения строительства."Права 345 пострадавших дольщиков будут восстановлены", - приводятся слова министра правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артура Гарибяна.

https://realty.ria.ru/20221102/poselok-1828603754.html

московская область (подмосковье)

лобня

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

главгосстройнадзор, московская область (подмосковье), лобня, жилье