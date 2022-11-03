Рейтинг@Mail.ru
ВС России разбили в ЛНР две роты иностранных наемников - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/lnr-1828993596.html
ВС России разбили в ЛНР две роты иностранных наемников
ВС России разбили в ЛНР две роты иностранных наемников - РИА Новости, 03.11.2022
ВС России разбили в ЛНР две роты иностранных наемников
ВСУ потеряли две роты иностранных наемников при неудачной атаке российских позиций около Новоселовского в ЛНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:53
2022-11-03T21:31
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829068978_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5b0e433d9c5938865ac9e10fcc115043.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. ВСУ потеряли две роты иностранных наемников при неудачной атаке российских позиций около Новоселовского в ЛНР, сообщили в Минобороны.Кроме того, на Краснолиманском направлении ВСУ пытались наступать тремя усиленными батальонами в направлении деревень Макеевка, Площанка и Червонопоповка в ЛНР. Российские войска отбросили противника на исходные позиции.Также союзные силы нанесли поражение украинским резервам в районах населенных пунктов Терны и Кировск на контролируемых Киевом территориях Донецкой Народной Республики. "Потери противника составили более 200 украинских военнослужащих убитыми, свыше 120 ранеными, четыре танка, девять боевых бронированных машин и восемь автомобилей", — уточнили в министерстве.Сегодня Народная милиция ЛНР сообщила, что союзные силы предотвратили попытку прорыва ВСУ в районе села Берестовое. Украинские боевики совершили вылазку во время пересменки республиканских подразделений, но луганские бойцы отбили нападение. Как уточняется, ВСУ часто предпринимают такие действия. Противник использует тактику малых групп и пытается прощупать линию обороны союзных сил.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221031/naemniki-1828060095.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Конашенков: уничтожено более 130 боевиков и украинских военнослужащих
Конашенков: уничтожено более 130 украинских боевиков
2022-11-03T14:53
true
PT4M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829068978_272:0:1712:1080_1920x0_80_0_0_a2b882c3019627c1f9f13560b7853a1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ
14:53 03.11.2022 (обновлено: 21:31 03.11.2022)
 
ВС России разбили в ЛНР две роты иностранных наемников

ВС России уничтожили две роты иностранных наемников в районе Новоселковского в ЛНР

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. ВСУ потеряли две роты иностранных наемников при неудачной атаке российских позиций около Новоселовского в ЛНР, сообщили в Минобороны.
"В результате огневого поражения и активных действий российских войск за сутки на Купянском направлении уничтожено более 130 боевиков и украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и два бронеавтомобиля "Хамви", — сказали в ведомстве.
Кроме того, на Краснолиманском направлении ВСУ пытались наступать тремя усиленными батальонами в направлении деревень Макеевка, Площанка и Червонопоповка в ЛНР. Российские войска отбросили противника на исходные позиции.
Также союзные силы нанесли поражение украинским резервам в районах населенных пунктов Терны и Кировск на контролируемых Киевом территориях Донецкой Народной Республики.
Боец Народной милиции ЛНР в районе села Спорное в ДНР - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 12:07Специальная военная операция на Украине
Военный в Харьковской области рассказал о ликвидации чернокожего наемника
"Потери противника составили более 200 украинских военнослужащих убитыми, свыше 120 ранеными, четыре танка, девять боевых бронированных машин и восемь автомобилей", — уточнили в министерстве.
Сегодня Народная милиция ЛНР сообщила, что союзные силы предотвратили попытку прорыва ВСУ в районе села Берестовое. Украинские боевики совершили вылазку во время пересменки республиканских подразделений, но луганские бойцы отбили нападение. Как уточняется, ВСУ часто предпринимают такие действия. Противник использует тактику малых групп и пытается прощупать линию обороны союзных сил.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала