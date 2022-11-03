https://ria.ru/20221103/lnr-1828993596.html

ВС России разбили в ЛНР две роты иностранных наемников

ВС России разбили в ЛНР две роты иностранных наемников - РИА Новости, 03.11.2022

ВС России разбили в ЛНР две роты иностранных наемников

ВСУ потеряли две роты иностранных наемников при неудачной атаке российских позиций около Новоселовского в ЛНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:53

2022-11-03T14:53

2022-11-03T21:31

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. ВСУ потеряли две роты иностранных наемников при неудачной атаке российских позиций около Новоселовского в ЛНР, сообщили в Минобороны.Кроме того, на Краснолиманском направлении ВСУ пытались наступать тремя усиленными батальонами в направлении деревень Макеевка, Площанка и Червонопоповка в ЛНР. Российские войска отбросили противника на исходные позиции.Также союзные силы нанесли поражение украинским резервам в районах населенных пунктов Терны и Кировск на контролируемых Киевом территориях Донецкой Народной Республики. "Потери противника составили более 200 украинских военнослужащих убитыми, свыше 120 ранеными, четыре танка, девять боевых бронированных машин и восемь автомобилей", — уточнили в министерстве.Сегодня Народная милиция ЛНР сообщила, что союзные силы предотвратили попытку прорыва ВСУ в районе села Берестовое. Украинские боевики совершили вылазку во время пересменки республиканских подразделений, но луганские бойцы отбили нападение. Как уточняется, ВСУ часто предпринимают такие действия. Противник использует тактику малых групп и пытается прощупать линию обороны союзных сил.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221031/naemniki-1828060095.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков: уничтожено более 130 боевиков и украинских военнослужащих Конашенков: уничтожено более 130 украинских боевиков 2022-11-03T14:53 true PT4M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф