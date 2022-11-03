https://ria.ru/20221103/lnr-1828993596.html
ВС России разбили в ЛНР две роты иностранных наемников
ВС России разбили в ЛНР две роты иностранных наемников - РИА Новости, 03.11.2022
ВС России разбили в ЛНР две роты иностранных наемников
ВСУ потеряли две роты иностранных наемников при неудачной атаке российских позиций около Новоселовского в ЛНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:53
2022-11-03T14:53
2022-11-03T21:31
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. ВСУ потеряли две роты иностранных наемников при неудачной атаке российских позиций около Новоселовского в ЛНР, сообщили в Минобороны.Кроме того, на Краснолиманском направлении ВСУ пытались наступать тремя усиленными батальонами в направлении деревень Макеевка, Площанка и Червонопоповка в ЛНР. Российские войска отбросили противника на исходные позиции.Также союзные силы нанесли поражение украинским резервам в районах населенных пунктов Терны и Кировск на контролируемых Киевом территориях Донецкой Народной Республики. "Потери противника составили более 200 украинских военнослужащих убитыми, свыше 120 ранеными, четыре танка, девять боевых бронированных машин и восемь автомобилей", — уточнили в министерстве.Сегодня Народная милиция ЛНР сообщила, что союзные силы предотвратили попытку прорыва ВСУ в районе села Берестовое. Украинские боевики совершили вылазку во время пересменки республиканских подразделений, но луганские бойцы отбили нападение. Как уточняется, ВСУ часто предпринимают такие действия. Противник использует тактику малых групп и пытается прощупать линию обороны союзных сил.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221031/naemniki-1828060095.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Конашенков: уничтожено более 130 боевиков и украинских военнослужащих
Конашенков: уничтожено более 130 украинских боевиков
2022-11-03T14:53
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PT4M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ
14:53 03.11.2022 (обновлено: 21:31 03.11.2022)
ВС России разбили в ЛНР две роты иностранных наемников
ВС России уничтожили две роты иностранных наемников в районе Новоселковского в ЛНР
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. ВСУ потеряли две роты иностранных наемников при неудачной атаке российских позиций около Новоселовского в ЛНР, сообщили в Минобороны.
"В результате огневого поражения и активных действий российских войск за сутки на Купянском направлении уничтожено более 130 боевиков и украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и два бронеавтомобиля "Хамви", — сказали в ведомстве.
Кроме того, на Краснолиманском направлении ВСУ пытались наступать тремя усиленными батальонами в направлении деревень Макеевка, Площанка и Червонопоповка в ЛНР. Российские войска отбросили противника на исходные позиции.
Также союзные силы нанесли поражение украинским резервам в районах населенных пунктов Терны и Кировск на контролируемых Киевом территориях Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили более 200 украинских военнослужащих убитыми, свыше 120 ранеными, четыре танка, девять боевых бронированных машин и восемь автомобилей", — уточнили в министерстве.
Сегодня Народная милиция ЛНР сообщила, что союзные силы предотвратили попытку прорыва ВСУ в районе села Берестовое. Украинские боевики совершили вылазку во время пересменки республиканских подразделений, но луганские бойцы отбили нападение. Как уточняется, ВСУ часто предпринимают такие действия. Противник использует тактику малых групп и пытается прощупать линию обороны союзных сил.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс
и гарантировать безопасность России.