14:13 03.11.2022 (обновлено: 15:10 03.11.2022)
В ЛНР предотвратили попытку прорыва украинских войск у села Берестовое
Военные ЛНР предотвратили попытку проникновения украинских войск у села Берестовое
Танк Т-80 Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 ноя — РИА Новости. Военные Луганской Народной Республики предотвратили попытку прорыва ВСУ в районе села Берестовое, сообщила в Telegram Народная милиция региона.
"В очередной раз была попытка прорыва, но мы эту попытку предотвратили. Такие вылазки часто бывают, но мы их предотвращаем. Противнику здесь не пройти", — заявил военный с позывным Незлой.
Как уточнили в Народной милиции, безуспешная попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы произошла во время пересменки республиканских подразделений.
Военные четвертой бригады второго армейского корпуса ЛНР прочно держат оборону в районе села Берестовое, подчеркнули в ведомстве.
При этом отмечается, что противник применяет тактику малых групп и пытается прощупывать линию обороны союзных сил.
Накануне представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник рассказал, что российские военные пресекли вылазки украинских войск в направлении Кременной. Артобстрелы и авиационные удары заставили ВСУ отступить, при этом противник потерял бронетехнику и военные автомобили.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.