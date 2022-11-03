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В ЛНР предотвратили попытку прорыва украинских войск у села Берестовое - РИА Новости, 03.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/lnr-1828975714.html
В ЛНР предотвратили попытку прорыва украинских войск у села Берестовое
В ЛНР предотвратили попытку прорыва украинских войск у села Берестовое - РИА Новости, 03.11.2022
В ЛНР предотвратили попытку прорыва украинских войск у села Берестовое
Военные Луганской Народной Республики предотвратили попытку прорыва ВСУ в районе села Берестовое, сообщила в Telegram Народная милиция региона. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:13
2022-11-03T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 3 ноя — РИА Новости. Военные Луганской Народной Республики предотвратили попытку прорыва ВСУ в районе села Берестовое, сообщила в Telegram Народная милиция региона.Как уточнили в Народной милиции, безуспешная попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы произошла во время пересменки республиканских подразделений.Военные четвертой бригады второго армейского корпуса ЛНР прочно держат оборону в районе села Берестовое, подчеркнули в ведомстве.При этом отмечается, что противник применяет тактику малых групп и пытается прощупывать линию обороны союзных сил.Накануне представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник рассказал, что российские военные пресекли вылазки украинских войск в направлении Кременной. Артобстрелы и авиационные удары заставили ВСУ отступить, при этом противник потерял бронетехнику и военные автомобили.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221029/buk-m1-1827755430.html
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:13 03.11.2022 (обновлено: 15:10 03.11.2022)
 
В ЛНР предотвратили попытку прорыва украинских войск у села Берестовое

Военные ЛНР предотвратили попытку проникновения украинских войск у села Берестовое

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкТанк Т-80 Народной милиции ЛНР
Танк Т-80 Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Танк Т-80 Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 ноя — РИА Новости. Военные Луганской Народной Республики предотвратили попытку прорыва ВСУ в районе села Берестовое, сообщила в Telegram Народная милиция региона.

"В очередной раз была попытка прорыва, но мы эту попытку предотвратили. Такие вылазки часто бывают, но мы их предотвращаем. Противнику здесь не пройти", — заявил военный с позывным Незлой.

Как уточнили в Народной милиции, безуспешная попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы произошла во время пересменки республиканских подразделений.
Военные четвертой бригады второго армейского корпуса ЛНР прочно держат оборону в районе села Берестовое, подчеркнули в ведомстве.
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При этом отмечается, что противник применяет тактику малых групп и пытается прощупывать линию обороны союзных сил.
Накануне представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник рассказал, что российские военные пресекли вылазки украинских войск в направлении Кременной. Артобстрелы и авиационные удары заставили ВСУ отступить, при этом противник потерял бронетехнику и военные автомобили.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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