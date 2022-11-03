https://ria.ru/20221103/lnr-1828975714.html

В ЛНР предотвратили попытку прорыва украинских войск у села Берестовое

В ЛНР предотвратили попытку прорыва украинских войск у села Берестовое - РИА Новости, 03.11.2022

В ЛНР предотвратили попытку прорыва украинских войск у села Берестовое

Военные Луганской Народной Республики предотвратили попытку прорыва ВСУ в районе села Берестовое, сообщила в Telegram Народная милиция региона. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:13

2022-11-03T14:13

2022-11-03T15:10

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луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 3 ноя — РИА Новости. Военные Луганской Народной Республики предотвратили попытку прорыва ВСУ в районе села Берестовое, сообщила в Telegram Народная милиция региона.Как уточнили в Народной милиции, безуспешная попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы произошла во время пересменки республиканских подразделений.Военные четвертой бригады второго армейского корпуса ЛНР прочно держат оборону в районе села Берестовое, подчеркнули в ведомстве.При этом отмечается, что противник применяет тактику малых групп и пытается прощупывать линию обороны союзных сил.Накануне представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник рассказал, что российские военные пресекли вылазки украинских войск в направлении Кременной. Артобстрелы и авиационные удары заставили ВСУ отступить, при этом противник потерял бронетехнику и военные автомобили.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221029/buk-m1-1827755430.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр