Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР с конца февраля от обстрелов со стороны Украины погибли 117 человек - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/lnr-1828863250.html
В ЛНР с конца февраля от обстрелов со стороны Украины погибли 117 человек
В ЛНР с конца февраля от обстрелов со стороны Украины погибли 117 человек - РИА Новости, 03.11.2022
В ЛНР с конца февраля от обстрелов со стороны Украины погибли 117 человек
Сто семнадцать мирных жителей, в том числе семь детей, погибли в Луганской народной республике с начала спецоперации в результате обстрелов со стороны... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T09:35
2022-11-03T09:35
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
сцкк
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828194237_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae29167385351e333c69d831609d1f5b.jpg
ЛУГАНСК, 3 ноя – РИА Новости. Сто семнадцать мирных жителей, в том числе семь детей, погибли в Луганской народной республике с начала спецоперации в результате обстрелов со стороны украинских войск, 340 ранены, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За период с начала СВО Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 1240 обстрелов территории Республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения… Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) за вышеуказанный период стали 457 мирных жителей, из которых 117 человек погибло и 340 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибло и двадцать восемь получили ранения", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что за этот период по населенным пунктам республики украинские военные выпустили более 10 тысяч боеприпасов, среди них 426 ракет из американской РСЗО HIMARS, 37 ракет "Точка-У", 100 снарядов с применением 155-мм артиллерийских орудий и около 2575 снарядов из РСЗО "Град" "Ураган" и "Смерч".По данным ведомства, разрушено и повреждено 2826 домов в 76 населенных пунктах, 301 объект гражданской инфраструктуры, включая 74 образовательных и 14 медицинских учреждений.
https://ria.ru/20221102/spetsoperatsiya-1828692432.html
луганская народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828194237_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_f63d19dc39dff75a31ace583d967d9a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, украина, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, Россия, Происшествия
09:35 03.11.2022
 
В ЛНР с конца февраля от обстрелов со стороны Украины погибли 117 человек

Представительство ЛНР: с конца февраля в результате обстрелов ВСУ погибли 117 жителей

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкЗдание гостиницы, поврежденное в результате обстрела ВСУ из РСЗО HIMARS Алчевска
Здание гостиницы, поврежденное в результате обстрела ВСУ из РСЗО HIMARS Алчевска - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Здание гостиницы, поврежденное в результате обстрела ВСУ из РСЗО HIMARS Алчевска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 ноя – РИА Новости. Сто семнадцать мирных жителей, в том числе семь детей, погибли в Луганской народной республике с начала спецоперации в результате обстрелов со стороны украинских войск, 340 ранены, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За период с начала СВО Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 1240 обстрелов территории Республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения… Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) за вышеуказанный период стали 457 мирных жителей, из которых 117 человек погибло и 340 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибло и двадцать восемь получили ранения", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что за этот период по населенным пунктам республики украинские военные выпустили более 10 тысяч боеприпасов, среди них 426 ракет из американской РСЗО HIMARS, 37 ракет "Точка-У", 100 снарядов с применением 155-мм артиллерийских орудий и около 2575 снарядов из РСЗО "Град" "Ураган" и "Смерч".
По данным ведомства, разрушено и повреждено 2826 домов в 76 населенных пунктах, 301 объект гражданской инфраструктуры, включая 74 образовательных и 14 медицинских учреждений.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 ноября, 15:56Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.11.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСЦККРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала