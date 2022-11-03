В ЛНР с конца февраля от обстрелов со стороны Украины погибли 117 человек
Представительство ЛНР: с конца февраля в результате обстрелов ВСУ погибли 117 жителей
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкЗдание гостиницы, поврежденное в результате обстрела ВСУ из РСЗО HIMARS Алчевска
Здание гостиницы, поврежденное в результате обстрела ВСУ из РСЗО HIMARS Алчевска. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 ноя – РИА Новости. Сто семнадцать мирных жителей, в том числе семь детей, погибли в Луганской народной республике с начала спецоперации в результате обстрелов со стороны украинских войск, 340 ранены, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За период с начала СВО Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 1240 обстрелов территории Республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения… Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) за вышеуказанный период стали 457 мирных жителей, из которых 117 человек погибло и 340 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибло и двадцать восемь получили ранения", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что за этот период по населенным пунктам республики украинские военные выпустили более 10 тысяч боеприпасов, среди них 426 ракет из американской РСЗО HIMARS, 37 ракет "Точка-У", 100 снарядов с применением 155-мм артиллерийских орудий и около 2575 снарядов из РСЗО "Град" "Ураган" и "Смерч".
По данным ведомства, разрушено и повреждено 2826 домов в 76 населенных пунктах, 301 объект гражданской инфраструктуры, включая 74 образовательных и 14 медицинских учреждений.