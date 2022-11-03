https://ria.ru/20221103/lgoty-1829123668.html

Доклад: жители Польши больше недовольны льготами для украинцев

Доклад: жители Польши больше недовольны льготами для украинцев - РИА Новости, 03.11.2022

Доклад: жители Польши больше недовольны льготами для украинцев

Жители Польши все больше недовольны тем, что украинским беженцам предоставили множество льгот, говорится в докладе социологов Пшемыслава Садуры из Варшавского... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T21:18

2022-11-03T21:18

2022-11-03T21:18

в мире

польша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150608/25/1506082542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b95d7049e2bfba355498e6267abf8846.jpg

ВАРШАВА, 3 ноя – РИА Новости. Жители Польши все больше недовольны тем, что украинским беженцам предоставили множество льгот, говорится в докладе социологов Пшемыслава Садуры из Варшавского университета и Славомира Сераковского из Немецкого института иностранной политики.С начала российской спецоперации в Польшу с Украины прибыли около 7,5 миллиона человек. По приблизительным оценкам властей, около 1,5 миллиона из них в настоящее время остаются в Польше. Кроме того, до начала спецоперации в Польше проживали от 1,5 до двух миллионов украинцев."То, что объединяет риторику субъектов из среднего класса и из народных масс, это то, что они испытывают беспокойство по поводу потери приоритета в доступе к льготам и к государственным услугам (здравоохранение, образование)", - говорится в докладе.По словам авторов исследования, украинские беженцы в Польше "получают то, о чем терпеливо ожидающие поляки могут только мечтать: место в детском саду или яслях, визит к врачу-специалисту".Также отмечается, что полякам не нравится то, что украинцы пользуются ранее рассчитанными только на поляков социальными программами, например, ежемесячными выплатами на несовершеннолетних членов семьи. "Существует мнение, что так щедро поддерживаемые беженцы не захотят возвращаться в свою страну, перегрузят и без того неработающие системы госуслуг, заберут рабочие места", - говорится в докладе.Авторы исследования отмечают, что "насчитали более двадцати повторяющихся историй, услышанных от соседей, знакомых, парикмахеров и так далее", которые касаются того, что украинцы "привилегированы в доступе к школам, детским садам, детским яслям, врачам, о ситуациях, когда украинцы якобы не платили за оказанную услугу, о злоупотреблении льготами и прочем подобном".

https://ria.ru/20221031/bezhentsy-1828232351.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221031/irlandiya-1828008358.html

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, украина