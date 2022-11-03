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Доклад: жители Польши больше недовольны льготами для украинцев - РИА Новости, 03.11.2022
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Доклад: жители Польши больше недовольны льготами для украинцев
Доклад: жители Польши больше недовольны льготами для украинцев - РИА Новости, 03.11.2022
Доклад: жители Польши больше недовольны льготами для украинцев
Жители Польши все больше недовольны тем, что украинским беженцам предоставили множество льгот, говорится в докладе социологов Пшемыслава Садуры из Варшавского... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T21:18
2022-11-03T21:18
в мире
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украина
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ВАРШАВА, 3 ноя – РИА Новости. Жители Польши все больше недовольны тем, что украинским беженцам предоставили множество льгот, говорится в докладе социологов Пшемыслава Садуры из Варшавского университета и Славомира Сераковского из Немецкого института иностранной политики.С начала российской спецоперации в Польшу с Украины прибыли около 7,5 миллиона человек. По приблизительным оценкам властей, около 1,5 миллиона из них в настоящее время остаются в Польше. Кроме того, до начала спецоперации в Польше проживали от 1,5 до двух миллионов украинцев."То, что объединяет риторику субъектов из среднего класса и из народных масс, это то, что они испытывают беспокойство по поводу потери приоритета в доступе к льготам и к государственным услугам (здравоохранение, образование)", - говорится в докладе.По словам авторов исследования, украинские беженцы в Польше "получают то, о чем терпеливо ожидающие поляки могут только мечтать: место в детском саду или яслях, визит к врачу-специалисту".Также отмечается, что полякам не нравится то, что украинцы пользуются ранее рассчитанными только на поляков социальными программами, например, ежемесячными выплатами на несовершеннолетних членов семьи. "Существует мнение, что так щедро поддерживаемые беженцы не захотят возвращаться в свою страну, перегрузят и без того неработающие системы госуслуг, заберут рабочие места", - говорится в докладе.Авторы исследования отмечают, что "насчитали более двадцати повторяющихся историй, услышанных от соседей, знакомых, парикмахеров и так далее", которые касаются того, что украинцы "привилегированы в доступе к школам, детским садам, детским яслям, врачам, о ситуациях, когда украинцы якобы не платили за оказанную услугу, о злоупотреблении льготами и прочем подобном".
https://ria.ru/20221031/bezhentsy-1828232351.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221031/irlandiya-1828008358.html
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в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
21:18 03.11.2022
 
Доклад: жители Польши больше недовольны льготами для украинцев

Доклад Варшавского университета: жители Польши больше недовольны льготами для украинцев

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкВид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 ноя – РИА Новости. Жители Польши все больше недовольны тем, что украинским беженцам предоставили множество льгот, говорится в докладе социологов Пшемыслава Садуры из Варшавского университета и Славомира Сераковского из Немецкого института иностранной политики.
С начала российской спецоперации в Польшу с Украины прибыли около 7,5 миллиона человек. По приблизительным оценкам властей, около 1,5 миллиона из них в настоящее время остаются в Польше. Кроме того, до начала спецоперации в Польше проживали от 1,5 до двух миллионов украинцев.
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"То, что объединяет риторику субъектов из среднего класса и из народных масс, это то, что они испытывают беспокойство по поводу потери приоритета в доступе к льготам и к государственным услугам (здравоохранение, образование)", - говорится в докладе.
По словам авторов исследования, украинские беженцы в Польше "получают то, о чем терпеливо ожидающие поляки могут только мечтать: место в детском саду или яслях, визит к врачу-специалисту".
Также отмечается, что полякам не нравится то, что украинцы пользуются ранее рассчитанными только на поляков социальными программами, например, ежемесячными выплатами на несовершеннолетних членов семьи. "Существует мнение, что так щедро поддерживаемые беженцы не захотят возвращаться в свою страну, перегрузят и без того неработающие системы госуслуг, заберут рабочие места", - говорится в докладе.
Авторы исследования отмечают, что "насчитали более двадцати повторяющихся историй, услышанных от соседей, знакомых, парикмахеров и так далее", которые касаются того, что украинцы "привилегированы в доступе к школам, детским садам, детским яслям, врачам, о ситуациях, когда украинцы якобы не платили за оказанную услугу, о злоупотреблении льготами и прочем подобном".
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