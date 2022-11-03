https://ria.ru/20221103/lekarstvo-1828859738.html
Российские ученые разрабатывают лекарство от опасной болезни мышц
Российские ученые разрабатывают лекарство от опасной болезни мышц - РИА Новости, 03.11.2022
Российские ученые разрабатывают лекарство от опасной болезни мышц
Российские ученые обнаружили нового молекулярного "виновника" развития опасной болезни мышц, миодистрофии Дюшенна, и предложили потенциальное лекарство от этого РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T09:14
2022-11-03T09:14
2022-11-03T09:15
наука
наука
открытия - риа наука
россия
пущино
российская академия наук
российский научный фонд
марийский государственный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595703671_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_db719b49054d487ca91150be74e4666e.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские ученые обнаружили нового молекулярного "виновника" развития опасной болезни мышц, миодистрофии Дюшенна, и предложили потенциальное лекарство от этого тяжелого недуга, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ.Миодистрофия Дюшенна - тяжелое наследственное заболевание мышечной системы, от которого пока нет доступных и достаточно эффективных лекарств. Причина этой болезни - мутация гена белка дистрофина, который отвечает за прочность, стабильность и функциональную активность мышечных волокон.При миодистрофии Дюшенна нарушается транспорт ионов калия в митохондриях - "энергетических станциях" клеток скелетных мышц, в результате чего последние постепенно слабеют. Причиной этого оказался один из транспортных белков - так называемый кальций-активируемый калиевый канал. Сотрудники Марийского государственного университета (Йошкар-Ола) и Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Пущино, Московская область) выбрали это белок в качестве мишени для нового лекарства.Кальций-активируемый калиевый канал в мембране митохондрии открывается в ответ на связывание с ионами кальция, в результате чего сквозь него могут пройти ионы калия. В ходе эксперимента ученые на протяжении месяца вводили мышам с миодистрофией активатор таких каналов и наблюдали за результатами. Препарат помог улучшить состояние и функции мышечных клеток. Однако из-за побочных эффектов достичь излечения подопытных животных не удалось - ученым еще только предстоит решить эту проблему."Мы продолжаем исследования, чтобы выяснить, как устранить эти побочные эффекты и улучшить качество жизни пока что мышей. В любом случае, результат достаточно яркий: мы смогли значительно улучшить структуру и функцию митохондрий скелетных мышц и состояние мышечной ткани. Это дает надежду на то, что дальнейшие работы позволят существенно затормозить развитие заболевания", - сказал руководитель проекта, доцент Марийского государственного университета, кандидат биологических наук Михаил Дубинин.Работа была поддержана грантом Российского научного фонда.
https://ria.ru/20210920/miodistrofiya-1750918068.html
https://ria.ru/20180822/1526993332.html
россия
пущино
йошкар-ола
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595703671_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b0641093cb50f7e2157d6f1d1771b5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, открытия - риа наука, россия, пущино, российская академия наук, российский научный фонд, марийский государственный университет, йошкар-ола
Наука, Наука, Открытия - РИА Наука, Россия, Пущино, Российская академия наук, Российский научный фонд, Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
09:14 03.11.2022 (обновлено: 09:15 03.11.2022)
Российские ученые разрабатывают лекарство от опасной болезни мышц
Минобрнауки сообщило о разработке в России лекарства от миодистрофии Дюшенна
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские ученые обнаружили нового молекулярного "виновника" развития опасной болезни мышц, миодистрофии Дюшенна, и предложили потенциальное лекарство от этого тяжелого недуга, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ.
Миодистрофия Дюшенна - тяжелое наследственное заболевание мышечной системы, от которого пока нет доступных и достаточно эффективных лекарств. Причина этой болезни - мутация гена белка дистрофина, который отвечает за прочность, стабильность и функциональную активность мышечных волокон.
При миодистрофии Дюшенна нарушается транспорт ионов калия в митохондриях - "энергетических станциях" клеток скелетных мышц, в результате чего последние постепенно слабеют. Причиной этого оказался один из транспортных белков - так называемый кальций-активируемый калиевый канал. Сотрудники Марийского государственного университета
(Йошкар-Ола
) и Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН
(Пущино
, Московская область
) выбрали это белок в качестве мишени для нового лекарства.
Кальций-активируемый калиевый канал в мембране митохондрии открывается в ответ на связывание с ионами кальция, в результате чего сквозь него могут пройти ионы калия. В ходе эксперимента ученые на протяжении месяца вводили мышам с миодистрофией активатор таких каналов и наблюдали за результатами. Препарат помог улучшить состояние и функции мышечных клеток. Однако из-за побочных эффектов достичь излечения подопытных животных не удалось - ученым еще только предстоит решить эту проблему.
"Мы продолжаем исследования, чтобы выяснить, как устранить эти побочные эффекты и улучшить качество жизни пока что мышей. В любом случае, результат достаточно яркий: мы смогли значительно улучшить структуру и функцию митохондрий скелетных мышц и состояние мышечной ткани. Это дает надежду на то, что дальнейшие работы позволят существенно затормозить развитие заболевания", - сказал руководитель проекта, доцент Марийского государственного университета, кандидат биологических наук Михаил Дубинин.
Работа была поддержана грантом Российского научного фонда
.