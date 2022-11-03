https://ria.ru/20221103/lekarstvo-1828859738.html

Российские ученые разрабатывают лекарство от опасной болезни мышц

Российские ученые разрабатывают лекарство от опасной болезни мышц - РИА Новости, 03.11.2022

Российские ученые разрабатывают лекарство от опасной болезни мышц

Российские ученые обнаружили нового молекулярного "виновника" развития опасной болезни мышц, миодистрофии Дюшенна, и предложили потенциальное лекарство от этого РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T09:14

2022-11-03T09:14

2022-11-03T09:15

наука

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открытия - риа наука

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские ученые обнаружили нового молекулярного "виновника" развития опасной болезни мышц, миодистрофии Дюшенна, и предложили потенциальное лекарство от этого тяжелого недуга, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ.Миодистрофия Дюшенна - тяжелое наследственное заболевание мышечной системы, от которого пока нет доступных и достаточно эффективных лекарств. Причина этой болезни - мутация гена белка дистрофина, который отвечает за прочность, стабильность и функциональную активность мышечных волокон.При миодистрофии Дюшенна нарушается транспорт ионов калия в митохондриях - "энергетических станциях" клеток скелетных мышц, в результате чего последние постепенно слабеют. Причиной этого оказался один из транспортных белков - так называемый кальций-активируемый калиевый канал. Сотрудники Марийского государственного университета (Йошкар-Ола) и Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Пущино, Московская область) выбрали это белок в качестве мишени для нового лекарства.Кальций-активируемый калиевый канал в мембране митохондрии открывается в ответ на связывание с ионами кальция, в результате чего сквозь него могут пройти ионы калия. В ходе эксперимента ученые на протяжении месяца вводили мышам с миодистрофией активатор таких каналов и наблюдали за результатами. Препарат помог улучшить состояние и функции мышечных клеток. Однако из-за побочных эффектов достичь излечения подопытных животных не удалось - ученым еще только предстоит решить эту проблему."Мы продолжаем исследования, чтобы выяснить, как устранить эти побочные эффекты и улучшить качество жизни пока что мышей. В любом случае, результат достаточно яркий: мы смогли значительно улучшить структуру и функцию митохондрий скелетных мышц и состояние мышечной ткани. Это дает надежду на то, что дальнейшие работы позволят существенно затормозить развитие заболевания", - сказал руководитель проекта, доцент Марийского государственного университета, кандидат биологических наук Михаил Дубинин.Работа была поддержана грантом Российского научного фонда.

https://ria.ru/20210920/miodistrofiya-1750918068.html

https://ria.ru/20180822/1526993332.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

наука, открытия - риа наука, россия, пущино, российская академия наук, российский научный фонд, марийский государственный университет, йошкар-ола