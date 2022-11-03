https://ria.ru/20221103/lavrov-1829138879.html

Лавров продолжит рабочий визит в ОАЭ 4 ноября

Лавров продолжит рабочий визит в ОАЭ 4 ноября - РИА Новости, 03.11.2022

Лавров продолжит рабочий визит в ОАЭ 4 ноября

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит с рабочим визитом ОАЭ, в ходе поездки запланированы контакты с руководством страны, сообщает МИД России. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T23:16

2022-11-03T23:16

2022-11-03T23:16

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит с рабочим визитом ОАЭ, в ходе поездки запланированы контакты с руководством страны, сообщает МИД России.В министерстве отметили, что "предстоящий визит станет важной составной частью интенсивного двустороннего политического диалога, в рамках которого поддерживаются регулярные контакты на различных уровнях, включая высший".Одной из тем повестки обсуждения станут вопросы укрепления двусторонней координации по ключевым международным проблемам, учитывая что ОАЭ имеют сейчас статус непостоянного члена Совета Безопасности ООН."С удовлетворением отмечаем, что по большинству из них позиции двух стран близки или совпадают", - подчеркнули в ведомстве.Стороны также рассмотрят вопросы глобальной и ближневосточной повестки, в частности, обсудят вопросы урегулирования в Йемене, Ливии, Сирии и арабо-израильский конфликт. Отдельно, по сообщению российского МИД, будет уделено внимание "проблематике устойчивой стабилизации в зоне Персидского залива с опорой на известные российские концептуальные предложения"."Стратегический характер нашего партнерства отвечает долгосрочным интересам Москвы и Абу-Даби, служит делу обеспечения мира, безопасности, региональной и глобальной стабильности", - резюмировали в министерстве.

https://ria.ru/20221103/lavrov-1829135528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, сергей лавров, оаэ, россия, йемен, оон