Лавров продолжит рабочий визит в ОАЭ 4 ноября
МИД: 4 ноября продолжится рабочий визит министра Лаврова в ОАЭ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит с рабочим визитом ОАЭ, в ходе поездки запланированы контакты с руководством страны, сообщает МИД России.
"Программой пребывания главы внешнеполитического ведомства предусмотрены контакты с представителями руководства ОАЭ, включая переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном", - говорится в сообщение внешнеполитического ведомства.
В министерстве отметили, что "предстоящий визит станет важной составной частью интенсивного двустороннего политического диалога, в рамках которого поддерживаются регулярные контакты на различных уровнях, включая высший".
Одной из тем повестки обсуждения станут вопросы укрепления двусторонней координации по ключевым международным проблемам, учитывая что ОАЭ имеют сейчас статус непостоянного члена Совета Безопасности ООН.
"С удовлетворением отмечаем, что по большинству из них позиции двух стран близки или совпадают", - подчеркнули в ведомстве.
Стороны также рассмотрят вопросы глобальной и ближневосточной повестки, в частности, обсудят вопросы урегулирования в Йемене, Ливии, Сирии и арабо-израильский конфликт. Отдельно, по сообщению российского МИД, будет уделено внимание "проблематике устойчивой стабилизации в зоне Персидского залива с опорой на известные российские концептуальные предложения".