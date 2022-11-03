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Лавров продолжит рабочий визит в ОАЭ 4 ноября - РИА Новости, 03.11.2022
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Лавров продолжит рабочий визит в ОАЭ 4 ноября
Лавров продолжит рабочий визит в ОАЭ 4 ноября - РИА Новости, 03.11.2022
Лавров продолжит рабочий визит в ОАЭ 4 ноября
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит с рабочим визитом ОАЭ, в ходе поездки запланированы контакты с руководством страны, сообщает МИД России. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T23:16
2022-11-03T23:16
в мире
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сергей лавров
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит с рабочим визитом ОАЭ, в ходе поездки запланированы контакты с руководством страны, сообщает МИД России.В министерстве отметили, что "предстоящий визит станет важной составной частью интенсивного двустороннего политического диалога, в рамках которого поддерживаются регулярные контакты на различных уровнях, включая высший".Одной из тем повестки обсуждения станут вопросы укрепления двусторонней координации по ключевым международным проблемам, учитывая что ОАЭ имеют сейчас статус непостоянного члена Совета Безопасности ООН."С удовлетворением отмечаем, что по большинству из них позиции двух стран близки или совпадают", - подчеркнули в ведомстве.Стороны также рассмотрят вопросы глобальной и ближневосточной повестки, в частности, обсудят вопросы урегулирования в Йемене, Ливии, Сирии и арабо-израильский конфликт. Отдельно, по сообщению российского МИД, будет уделено внимание "проблематике устойчивой стабилизации в зоне Персидского залива с опорой на известные российские концептуальные предложения"."Стратегический характер нашего партнерства отвечает долгосрочным интересам Москвы и Абу-Даби, служит делу обеспечения мира, безопасности, региональной и глобальной стабильности", - резюмировали в министерстве.
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в мире, цены на нефть, сергей лавров, оаэ, россия, йемен, оон
В мире, Цены на нефть, Сергей Лавров, ОАЭ, Россия, Йемен, ООН
23:16 03.11.2022
 
Лавров продолжит рабочий визит в ОАЭ 4 ноября

МИД: 4 ноября продолжится рабочий визит министра Лаврова в ОАЭ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит с рабочим визитом ОАЭ, в ходе поездки запланированы контакты с руководством страны, сообщает МИД России.
"Программой пребывания главы внешнеполитического ведомства предусмотрены контакты с представителями руководства ОАЭ, включая переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном", - говорится в сообщение внешнеполитического ведомства.
В министерстве отметили, что "предстоящий визит станет важной составной частью интенсивного двустороннего политического диалога, в рамках которого поддерживаются регулярные контакты на различных уровнях, включая высший".
Одной из тем повестки обсуждения станут вопросы укрепления двусторонней координации по ключевым международным проблемам, учитывая что ОАЭ имеют сейчас статус непостоянного члена Совета Безопасности ООН.
"С удовлетворением отмечаем, что по большинству из них позиции двух стран близки или совпадают", - подчеркнули в ведомстве.
Стороны также рассмотрят вопросы глобальной и ближневосточной повестки, в частности, обсудят вопросы урегулирования в Йемене, Ливии, Сирии и арабо-израильский конфликт. Отдельно, по сообщению российского МИД, будет уделено внимание "проблематике устойчивой стабилизации в зоне Персидского залива с опорой на известные российские концептуальные предложения".
"Стратегический характер нашего партнерства отвечает долгосрочным интересам Москвы и Абу-Даби, служит делу обеспечения мира, безопасности, региональной и глобальной стабильности", - резюмировали в министерстве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили стратегическое партнерство
 
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