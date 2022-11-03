https://ria.ru/20221103/kuleba-1829060453.html

"Попрошайка": в Сети раскритиковали заявление Кулебы

"Попрошайка": в Сети раскритиковали заявление Кулебы - РИА Новости, 03.11.2022

"Попрошайка": в Сети раскритиковали заявление Кулебы

Пользователи Twitter негативно оценили высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о переговорах с Турцией. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T17:23

2022-11-03T17:23

2022-11-03T20:41

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дмитрий кулеба

цены на нефть

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о переговорах с Турцией.Глава украинского МИД накануне заявил, что провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу."Опираясь на диалог лидеров Украины и Турции, мы обсудили дальнейшие шаги по обеспечению функционирования зернового коридора и освобождения украинских пленных", — написал политик.В комментариях к твиту пользователи раскритиковали заявление украинского министра."Да, после того, как вы согласились на подписание договора больше не атаковать Черноморский флот, — перестаньте опускать эту важную деталь!" — подчеркнул Number17."Марионетка", — добавил Ami."Тогда не используйте (коридор. — Прим. ред.) для нападения на российский Черноморский флот, нацисты!" — высказался Conny Eriksson."Попрошайка", — с иронией отметил Tim."Эрдоган призвал Зеленского к переговорам с Россией!" — напомнил Angus J’Quarius.Стамбульское соглашение вступило в силу 1 августа. В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море по гуманитарным коридорам с обязательной инспекцией. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, подчеркивали ее участники.

https://ria.ru/20221103/ukraina-1828880618.html

https://ria.ru/20221103/sevastopol-1828925205.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221030/kritika-1827905517.html

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