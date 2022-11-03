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В Темрюкском районе продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 03.11.2022
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В Темрюкском районе продлили желтый уровень террористической опасности
В Темрюкском районе продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 03.11.2022
В Темрюкском районе продлили желтый уровень террористической опасности
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о продлении до 18 ноября "желтого" уровня террористической опасности в Темрюкском районе, введенного РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T15:20
2022-11-03T15:21
вениамин кондратьев
темрюкский район
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о продлении до 18 ноября "желтого" уровня террористической опасности в Темрюкском районе, введенного после теракта на Крымском мосту, сообщили в пресс-службе администрации региона."Желтый" уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 18 ноября… Оперативные и спасательные службы, медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин", - говорится в сообщении.Уточняется, что меры безопасности усилили в соответствии с решением антитеррористической комиссии в Краснодарском крае и рекомендациями Национального антитеррористического комитета.Также продолжатся проверки социальных и инфраструктурных объектов, усиленный контроль за соблюдением миграционного законодательства, добавляют в пресс-службе."Желтый" уровень террористической опасности был введен 8 октября в Темрюкском районе Краснодарского края после теракта на Крымском мосту, где рано утром в тот день произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста.
https://ria.ru/20221103/bryansk-1828947425.html
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вениамин кондратьев, темрюкский район, краснодарский край, россия
Вениамин Кондратьев, Темрюкский район, Краснодарский край, Россия
15:20 03.11.2022 (обновлено: 15:21 03.11.2022)
 
В Темрюкском районе продлили желтый уровень террористической опасности

В Темрюкском районе Кубани продлили желтый уровень террористической опасности до 18 ноября

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о продлении до 18 ноября "желтого" уровня террористической опасности в Темрюкском районе, введенного после теракта на Крымском мосту, сообщили в пресс-службе администрации региона.
"Желтый" уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 18 ноября… Оперативные и спасательные службы, медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин", - говорится в сообщении.
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Также продолжатся проверки социальных и инфраструктурных объектов, усиленный контроль за соблюдением миграционного законодательства, добавляют в пресс-службе.
"Желтый" уровень террористической опасности был введен 8 октября в Темрюкском районе Краснодарского края после теракта на Крымском мосту, где рано утром в тот день произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста.
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