https://ria.ru/20221103/krym-1828846904.html

Антитеррористическая комиссия займется квартирой Зеленского в Крыму

Антитеррористическая комиссия займется квартирой Зеленского в Крыму - РИА Новости, 03.11.2022

Антитеррористическая комиссия займется квартирой Зеленского в Крыму

В Крыму продолжат выявлять имущество иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия, по всем таким объектам, включая квартиру... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T06:06

2022-11-03T06:06

2022-11-03T06:39

владимир зеленский

владимир константинов

россия

украина

ливадия

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. В Крыму продолжат выявлять имущество иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия, по всем таким объектам, включая квартиру Владимиру Зеленского, уже работает антитеррористическая комиссия, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее сообщалось, что крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, в их числе - бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", а также строительный гипермаркет "Новацентр" и торговый комплекс."Работа по формированию перечня предприятий и имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации, будет продолжена. По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, сейчас работает антитеррористическая комиссия. Когда будет проведена работа, мы сообщим", - сказал РИА Новости Константинов.В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь шла о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.

https://radiosputnik.ria.ru/20221102/zelenskiy-1828821198.html

https://ria.ru/20221102/krym-1828747601.html

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владимир зеленский, владимир константинов, россия, украина, ливадия, экономика