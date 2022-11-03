https://ria.ru/20221103/koronavirus-1828894064.html
В Москве за сутки госпитализировали 130 больных COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 130 больных COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2022
В Москве за сутки госпитализировали 130 больных COVID-19
За сутки в Москве выявлено 843 случая COVID, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:12
2022-11-03T11:12
2022-11-03T11:12
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москва
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 843 случая COVID, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 843, госпитализированы - 130 человек, выздоровели - 760 человек, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве был выявлен 3 233 161 случай коронавируса, выздоровели 3 042 592 человека, умерли 46 653 человека.
https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 130 больных COVID-19
В Москве за сутки выявили 843 новых случая COVID-19, умерли 13 человек