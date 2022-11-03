https://ria.ru/20221103/koronavirus-1828890213.html
В России за сутки госпитализировали 1235 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1235 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2022
В России за сутки госпитализировали 1235 пациентов с COVID-19
Более 6,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерли 73 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:06
2022-11-03T11:06
2022-11-03T11:06
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756023750_0:178:3325:2048_1920x0_80_0_0_6181d8de6eaf24338d12aaa3651da1fd.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Более 6,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерли 73 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1235 человек, на 6,4% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 34 регионах, снижение - в 40, ситуация не изменилась в 11."Выздоровело за сутки 9774 человека, или на 4,6% меньше в сравнении с 2 ноября 2022 года. Выявлено 6375 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 73 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221029/covid-1827697931.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756023750_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c75e9779d515ad0351142f9ed3cbb1a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Общество
В России за сутки госпитализировали 1235 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 6375 новых случаев COVID-19, умерли 73 человека