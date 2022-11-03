https://ria.ru/20221103/koronavirus-1828890213.html

В России за сутки госпитализировали 1235 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1235 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2022

В России за сутки госпитализировали 1235 пациентов с COVID-19

Более 6,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерли 73 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:06

2022-11-03T11:06

2022-11-03T11:06

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Более 6,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерли 73 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1235 человек, на 6,4% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 34 регионах, снижение - в 40, ситуация не изменилась в 11."Выздоровело за сутки 9774 человека, или на 4,6% меньше в сравнении с 2 ноября 2022 года. Выявлено 6375 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 73 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221029/covid-1827697931.html

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