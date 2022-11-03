Вучич высоко оценил приобретенные в России ПТРК "Корнет"
Лидер Сербии Вучич высоко оценил российские противотанковые ракетные комплексы "Корнет"
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийский военнослужащий ведет огонь из переносного противотанкового управляемого ракетного комплекса "Корнет"
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российский военнослужащий ведет огонь из переносного противотанкового управляемого ракетного комплекса "Корнет". Архивное фото
БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич высоко оценил приобретенные в РФ противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Корнет" на учениях со стрельбами на юго-востоке страны.
На полигоне "Пасулянске ливаде" на юго-востоке Сербии проходит этап учений с боевыми стрельбами "Маневры 2022", в них участвуют профессиональные военные и резервисты. Расчет ПТРК "Корнет", который проходил подготовку в России, на глазах президента и командования с первой попытки успешно поразил цель на расстоянии в 3,5 километра.
"К счастью, мы получили несколько "Корнетов". Деньги у нас есть, но никто не дает доставить, перевезти. Все вокруг "братья и друзья", - иронично заявил Вучич присутствующим.
В декабре 2021 года в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.