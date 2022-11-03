https://ria.ru/20221103/kornet-1828991044.html

Вучич высоко оценил приобретенные в России ПТРК "Корнет"

Вучич высоко оценил приобретенные в России ПТРК "Корнет" - РИА Новости, 03.11.2022

Вучич высоко оценил приобретенные в России ПТРК "Корнет"

Президент Сербии Александр Вучич высоко оценил приобретенные в РФ противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Корнет" на учениях со стрельбами на юго-востоке... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:48

2022-11-03T14:48

2022-11-03T14:48

александр вучич

россия

сербия

белград (город)

ми-35

ми-17

миг-29

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БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич высоко оценил приобретенные в РФ противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Корнет" на учениях со стрельбами на юго-востоке страны.На полигоне "Пасулянске ливаде" на юго-востоке Сербии проходит этап учений с боевыми стрельбами "Маневры 2022", в них участвуют профессиональные военные и резервисты. Расчет ПТРК "Корнет", который проходил подготовку в России, на глазах президента и командования с первой попытки успешно поразил цель на расстоянии в 3,5 километра."К счастью, мы получили несколько "Корнетов". Деньги у нас есть, но никто не дает доставить, перевезти. Все вокруг "братья и друзья", - иронично заявил Вучич присутствующим.Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В 2022-2023 годах Белград планировал купить в России четыре вертолета Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35 бывших в пользовании у Кипра.В декабре 2021 года в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.

https://ria.ru/20221010/spetsoperatsiya-1822714860.html

россия

сербия

белград (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

александр вучич, россия, сербия, белград (город), ми-35, ми-17, миг-29