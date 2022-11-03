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Вучич высоко оценил приобретенные в России ПТРК "Корнет" - РИА Новости, 03.11.2022
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Вучич высоко оценил приобретенные в России ПТРК "Корнет"
Вучич высоко оценил приобретенные в России ПТРК "Корнет" - РИА Новости, 03.11.2022
Вучич высоко оценил приобретенные в России ПТРК "Корнет"
Президент Сербии Александр Вучич высоко оценил приобретенные в РФ противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Корнет" на учениях со стрельбами на юго-востоке... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:48
2022-11-03T14:48
александр вучич
россия
сербия
белград (город)
ми-35
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БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич высоко оценил приобретенные в РФ противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Корнет" на учениях со стрельбами на юго-востоке страны.На полигоне "Пасулянске ливаде" на юго-востоке Сербии проходит этап учений с боевыми стрельбами "Маневры 2022", в них участвуют профессиональные военные и резервисты. Расчет ПТРК "Корнет", который проходил подготовку в России, на глазах президента и командования с первой попытки успешно поразил цель на расстоянии в 3,5 километра."К счастью, мы получили несколько "Корнетов". Деньги у нас есть, но никто не дает доставить, перевезти. Все вокруг "братья и друзья", - иронично заявил Вучич присутствующим.Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В 2022-2023 годах Белград планировал купить в России четыре вертолета Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35 бывших в пользовании у Кипра.В декабре 2021 года в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
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александр вучич, россия, сербия, белград (город), ми-35, ми-17, миг-29
Александр Вучич, Россия, Сербия, Белград (город), Ми-35, Ми-17, МиГ-29
14:48 03.11.2022
 
Вучич высоко оценил приобретенные в России ПТРК "Корнет"

Лидер Сербии Вучич высоко оценил российские противотанковые ракетные комплексы "Корнет"

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийский военнослужащий ведет огонь из переносного противотанкового управляемого ракетного комплекса "Корнет"
Российский военнослужащий ведет огонь из переносного противотанкового управляемого ракетного комплекса Корнет - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российский военнослужащий ведет огонь из переносного противотанкового управляемого ракетного комплекса "Корнет". Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич высоко оценил приобретенные в РФ противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Корнет" на учениях со стрельбами на юго-востоке страны.
На полигоне "Пасулянске ливаде" на юго-востоке Сербии проходит этап учений с боевыми стрельбами "Маневры 2022", в них участвуют профессиональные военные и резервисты. Расчет ПТРК "Корнет", который проходил подготовку в России, на глазах президента и командования с первой попытки успешно поразил цель на расстоянии в 3,5 километра.
"К счастью, мы получили несколько "Корнетов". Деньги у нас есть, но никто не дает доставить, перевезти. Все вокруг "братья и друзья", - иронично заявил Вучич присутствующим.
Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В 2022-2023 годах Белград планировал купить в России четыре вертолета Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35 бывших в пользовании у Кипра.
В декабре 2021 года в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
Российский военнослужащий в зоне спецоперации производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса Корнет - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 10:20Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ
 
Александр ВучичРоссияСербияБелград (город)Ми-35Ми-17МиГ-29
 
 
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