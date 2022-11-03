Рейтинг@Mail.ru
США не будут размещать в Корее стратегических вооружений, заявил Пентагон - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221103/koreya-1829123131.html
США не будут размещать в Корее стратегических вооружений, заявил Пентагон
США не будут размещать в Корее стратегических вооружений, заявил Пентагон - РИА Новости, 03.11.2022
США не будут размещать в Корее стратегических вооружений, заявил Пентагон
США не планируют размещать на территории Корейского полуострова новых стратегических вооружений, но продолжат ротацию находящегося там оружия. Об этом в четверг РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T21:12
2022-11-03T21:12
в мире
ллойд остин
сша
корейский полуостров
министерство обороны сша
южная корея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cccc76f095dc749db4d185d3123f61e2.jpg
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. США не планируют размещать на территории Корейского полуострова новых стратегических вооружений, но продолжат ротацию находящегося там оружия. Об этом в четверг заявил шеф Пентагона Ллойд Остин во время конференции с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом."В настоящее время у нас нет в планах вносить изменения в наше постоянное позиционирование или размещение вооружений на полуострове. Новых стратегических вооружений на постоянной основе развернуто не будет", - сообщил он, отметив, что на регулярной основе планируется ротировать уже находящую на полуострове технику.Остин подчеркнул, что США привержены предотвращению использования ядерного оружия и противодействию его использованию.
https://ria.ru/20221103/kndr-1829103137.html
сша
корейский полуостров
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77a4ba4180180a7cd7a0c00e9f1da41b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ллойд остин, сша, корейский полуостров, министерство обороны сша, южная корея
В мире, Ллойд Остин, США, Корейский полуостров, Министерство обороны США, Южная Корея
21:12 03.11.2022
 
США не будут размещать в Корее стратегических вооружений, заявил Пентагон

Шеф Пентагона Остин: США не планируют размещать в Корее новых стратегических вооружений

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. США не планируют размещать на территории Корейского полуострова новых стратегических вооружений, но продолжат ротацию находящегося там оружия. Об этом в четверг заявил шеф Пентагона Ллойд Остин во время конференции с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом.
"В настоящее время у нас нет в планах вносить изменения в наше постоянное позиционирование или размещение вооружений на полуострове. Новых стратегических вооружений на постоянной основе развернуто не будет", - сообщил он, отметив, что на регулярной основе планируется ротировать уже находящую на полуострове технику.
Остин подчеркнул, что США привержены предотвращению использования ядерного оружия и противодействию его использованию.
Запуск ракеты ATACMS во время совместных военных учений между США и Южной Кореей - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 19:43
США и Южная Корея усилят подготовку к отражению ракетных угроз КНДР
 
В миреЛлойд ОстинСШАКорейский полуостровМинистерство обороны СШАЮжная Корея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала