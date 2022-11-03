https://ria.ru/20221103/koreya-1829123131.html

США не будут размещать в Корее стратегических вооружений, заявил Пентагон

США не будут размещать в Корее стратегических вооружений, заявил Пентагон - РИА Новости, 03.11.2022

США не будут размещать в Корее стратегических вооружений, заявил Пентагон

США не планируют размещать на территории Корейского полуострова новых стратегических вооружений, но продолжат ротацию находящегося там оружия. Об этом в четверг РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T21:12

2022-11-03T21:12

2022-11-03T21:12

в мире

ллойд остин

сша

корейский полуостров

министерство обороны сша

южная корея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cccc76f095dc749db4d185d3123f61e2.jpg

ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. США не планируют размещать на территории Корейского полуострова новых стратегических вооружений, но продолжат ротацию находящегося там оружия. Об этом в четверг заявил шеф Пентагона Ллойд Остин во время конференции с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом."В настоящее время у нас нет в планах вносить изменения в наше постоянное позиционирование или размещение вооружений на полуострове. Новых стратегических вооружений на постоянной основе развернуто не будет", - сообщил он, отметив, что на регулярной основе планируется ротировать уже находящую на полуострове технику.Остин подчеркнул, что США привержены предотвращению использования ядерного оружия и противодействию его использованию.

https://ria.ru/20221103/kndr-1829103137.html

сша

корейский полуостров

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ллойд остин, сша, корейский полуостров, министерство обороны сша, южная корея