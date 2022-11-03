https://ria.ru/20221103/koreya-1829123131.html
США не будут размещать в Корее стратегических вооружений, заявил Пентагон
США не будут размещать в Корее стратегических вооружений, заявил Пентагон - РИА Новости, 03.11.2022
США не будут размещать в Корее стратегических вооружений, заявил Пентагон
США не планируют размещать на территории Корейского полуострова новых стратегических вооружений, но продолжат ротацию находящегося там оружия. Об этом в четверг РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T21:12
2022-11-03T21:12
2022-11-03T21:12
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. США не планируют размещать на территории Корейского полуострова новых стратегических вооружений, но продолжат ротацию находящегося там оружия. Об этом в четверг заявил шеф Пентагона Ллойд Остин во время конференции с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом."В настоящее время у нас нет в планах вносить изменения в наше постоянное позиционирование или размещение вооружений на полуострове. Новых стратегических вооружений на постоянной основе развернуто не будет", - сообщил он, отметив, что на регулярной основе планируется ротировать уже находящую на полуострове технику.Остин подчеркнул, что США привержены предотвращению использования ядерного оружия и противодействию его использованию.
https://ria.ru/20221103/kndr-1829103137.html
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в мире, ллойд остин, сша, корейский полуостров, министерство обороны сша, южная корея
В мире, Ллойд Остин, США, Корейский полуостров, Министерство обороны США, Южная Корея
США не будут размещать в Корее стратегических вооружений, заявил Пентагон
Шеф Пентагона Остин: США не планируют размещать в Корее новых стратегических вооружений