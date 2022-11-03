https://ria.ru/20221103/kontsert-1829140993.html

В Перу отменили концерт Хора Турецкого по просьбе Украины

В Перу отменили концерт Хора Турецкого по просьбе Украины - РИА Новости, 03.11.2022

В Перу отменили концерт Хора Турецкого по просьбе Украины

Муниципальные власти столицы Перу по просьбе посольства Украины неожиданно отменили концерт российских коллективов "Хор Турецкого" и "Сопрано Турецкого",... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T23:39

2022-11-03T23:39

2022-11-03T23:39

лима (город)

перу

украина

хор турецкого

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МЕХИКО, 3 ноя - РИА Новости. Муниципальные власти столицы Перу по просьбе посольства Украины неожиданно отменили концерт российских коллективов "Хор Турецкого" и "Сопрано Турецкого", запланированный на 3 ноября. Российский посол Игорь Романченко в письме на имя местного мэра выразил сожаление в связи с самоуправством местных чиновников, нарушающим права и свободу выбора жителей Лимы."С большим удивлением и недоумением мы узнали, что Муниципальная компания по недвижимости Лимы (EMILIMA) от имени муниципалитета Лимы решила 1 ноября отозвать разрешение на благотворительный концерт "Песни единства" российских музыкальных коллективов "Хор Турецкого" и "Сопрано Турецкого" за два дня до согласованной даты — по просьбе посольства Украины, которое призывает "воздерживаться от контактов с представителями России, не проводить никаких мероприятий с российской стороной и аннулировать двусторонние договоренности", - говорится в письме российского посла, опубликованном в блоге российской дипмиссии.По словам дипломата, решение властей Лимы вызывает лишь сожаление, поскольку самоуправство отдельных лиц лишает жителей и гостей Лимы престижного культурно-социального проекта, нарушает их права на свободу выбора, а также наносит ущерб перуанским бизнесменам — организаторам мероприятия."Неразрывные узы дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между Россией и Перу, выдержавшие многолетнюю проверку временем, невозможно разрушить конъюнктурными обстоятельствами или сиюминутными тенденциями, вызванными близоруким непониманием сложившейся ситуации в мире", - добавил Романченко.

https://ria.ru/20221024/demokratiya-1826112384.html

лима (город)

перу

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

лима (город), перу, украина, хор турецкого