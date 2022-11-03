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Проекты Подмосковья одержали победу в конкурсе "Маршрут года"

Проекты Подмосковья одержали победу в конкурсе "Маршрут года" - РИА Новости, 03.11.2022

Проекты Подмосковья одержали победу в конкурсе "Маршрут года"

Подведены итоги финала всероссийской премии "Маршрут года 2022". Победу в конкурсе одержали два проекта из Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T19:40

2022-11-03T19:40

2022-11-03T19:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Подведены итоги финала всероссийской премии "Маршрут года 2022". Победу в конкурсе одержали два проекта из Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360".Главный приз достался музею-заповеднику "Коломенский кремль". Также лучшим маршрутом выходного дня стала экскурсия "Галопом по эпохам". При этом данная номинация являлась одной из самых сложных. В ходе маршрутов экскурсоводы рассказывают об истории Коломны, развитии города и основных событиях в его истории. Пройти маршруты можно за два дня.В номинации "Лучшая музейная экскурсия" победили "Диковины музея". Данный маршрут представляет иммерсивную экскурсию, в ходе которой зрители встречаются с купцом Афанасием и получают множество новых впечатлений.Всего на участие в главной номинации был заявлен 571 проект из 67 регионов России. В финале свои проекты презентовали авторы 296 работ.

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московская область (подмосковье)