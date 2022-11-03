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Проекты Подмосковья одержали победу в конкурсе "Маршрут года" - РИА Новости, 03.11.2022
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Новости Подмосковья
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Проекты Подмосковья одержали победу в конкурсе "Маршрут года"
Проекты Подмосковья одержали победу в конкурсе "Маршрут года" - РИА Новости, 03.11.2022
Проекты Подмосковья одержали победу в конкурсе "Маршрут года"
Подведены итоги финала всероссийской премии "Маршрут года 2022". Победу в конкурсе одержали два проекта из Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T19:40
2022-11-03T19:40
новости подмосковья
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Подведены итоги финала всероссийской премии "Маршрут года 2022". Победу в конкурсе одержали два проекта из Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360".Главный приз достался музею-заповеднику "Коломенский кремль". Также лучшим маршрутом выходного дня стала экскурсия "Галопом по эпохам". При этом данная номинация являлась одной из самых сложных. В ходе маршрутов экскурсоводы рассказывают об истории Коломны, развитии города и основных событиях в его истории. Пройти маршруты можно за два дня.В номинации "Лучшая музейная экскурсия" победили "Диковины музея". Данный маршрут представляет иммерсивную экскурсию, в ходе которой зрители встречаются с купцом Афанасием и получают множество новых впечатлений.Всего на участие в главной номинации был заявлен 571 проект из 67 регионов России. В финале свои проекты презентовали авторы 296 работ.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
19:40 03.11.2022
 

Проекты Подмосковья одержали победу в конкурсе "Маршрут года"

© РИА Новости / Максим БлиновВид на соборную площадь Коломенского кремля
Вид на соборную площадь Коломенского кремля - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Подведены итоги финала всероссийской премии "Маршрут года 2022". Победу в конкурсе одержали два проекта из Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360".
Главный приз достался музею-заповеднику "Коломенский кремль". Также лучшим маршрутом выходного дня стала экскурсия "Галопом по эпохам". При этом данная номинация являлась одной из самых сложных. В ходе маршрутов экскурсоводы рассказывают об истории Коломны, развитии города и основных событиях в его истории. Пройти маршруты можно за два дня.
В номинации "Лучшая музейная экскурсия" победили "Диковины музея". Данный маршрут представляет иммерсивную экскурсию, в ходе которой зрители встречаются с купцом Афанасием и получают множество новых впечатлений.
Всего на участие в главной номинации был заявлен 571 проект из 67 регионов России. В финале свои проекты презентовали авторы 296 работ.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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