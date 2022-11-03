Рейтинг@Mail.ru
В США забили тревогу из-за переброски американских военных на Украину - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221103/konflikt-1828844384.html
В США забили тревогу из-за переброски американских военных на Украину
В США забили тревогу из-за переброски американских военных на Украину - РИА Новости, 03.11.2022
В США забили тревогу из-за переброски американских военных на Украину
Переброска американских военных на Украину для инспекции поставляемого Западом оружия может перерасти в полномасштабное столкновение между Россией и НАТО,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T05:22
2022-11-03T06:34
украина
россия
сша
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743145109_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_447750ec850ff31271bde4783c7a2db2.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Переброска американских военных на Украину для инспекции поставляемого Западом оружия может перерасти в полномасштабное столкновение между Россией и НАТО, написал обозреватель 19FortyFive Джек Бакби.Автор статьи добавил, что американские войска будут помогать "отслеживать и учитывать самые современные вооружения", поставляемые на Украину.Обозреватель выразил мнение, что Штаты могли заранее разработать план на случай "такого поворота событий".Ранее кандидат в сенаторы США Дайан Сэйр высказалась за прекращение поставок оружия на Украину и поиск дипломатического решения конфликта.В Белом доме не раз отрицали отправку американских военных на Украину. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил 11 октября, что Штаты не ищут конфликта с Россией.Россия с 24 февраля проводит военную специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. На этом фоне США и их союзники по НАТО постоянно накачивают Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221026/voyna-1826795677.html
https://ria.ru/20221102/pomosch-1828550196.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743145109_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_7494d5849c1c3befd8db74935c6a7227.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, нато, в мире
Украина, Россия, США, НАТО, В мире
05:22 03.11.2022 (обновлено: 06:34 03.11.2022)
 
В США забили тревогу из-за переброски американских военных на Украину

19FortyFive: отправка американских военных на Украину может усилить конфликт НАТО и России

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий, стоящий рядом с флагами Украины и США
Военнослужащий, стоящий рядом с флагами Украины и США - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Военнослужащий, стоящий рядом с флагами Украины и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Переброска американских военных на Украину для инспекции поставляемого Западом оружия может перерасти в полномасштабное столкновение между Россией и НАТО, написал обозреватель 19FortyFive Джек Бакби.

"Несмотря на то, что американские военные не будут вести боевые действия на Украине, само присутствие солдат из страны НАТО является значительным событием в конфликте. Это решение также представляет собой головоломку в случае, если американский солдат будет ранен", — заявил он.

Автор статьи добавил, что американские войска будут помогать "отслеживать и учитывать самые современные вооружения", поставляемые на Украину.

"Неясно, что может произойти, если американские солдаты погибнут в результате российского удара, но это можно рассматривать как нападение на НАТО. Это может спровоцировать ответ со стороны военного блока, что, в свою очередь, грозит перерасти в полномасштабный конфликт с Россией", — отметил Бакби.

Обозреватель выразил мнение, что Штаты могли заранее разработать план на случай "такого поворота событий".
Военнослужащие 101-й воздушно-десантной дивизии США - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 02:05
Названы признаки развязывания третьей мировой войны со стороны США
Ранее кандидат в сенаторы США Дайан Сэйр высказалась за прекращение поставок оружия на Украину и поиск дипломатического решения конфликта.
В Белом доме не раз отрицали отправку американских военных на Украину. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил 11 октября, что Штаты не ищут конфликта с Россией.
Россия с 24 февраля проводит военную специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. На этом фоне США и их союзники по НАТО постоянно накачивают Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Вчера, 04:35
В США задали Байдену три неудобных вопроса о помощи Украине
 
УкраинаРоссияСШАНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала