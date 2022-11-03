05:22 03.11.2022 (обновлено: 06:34 03.11.2022)
В США забили тревогу из-за переброски американских военных на Украину
19FortyFive: отправка американских военных на Украину может усилить конфликт НАТО и России
Военнослужащий, стоящий рядом с флагами Украины и США. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Переброска американских военных на Украину для инспекции поставляемого Западом оружия может перерасти в полномасштабное столкновение между Россией и НАТО, написал обозреватель 19FortyFive Джек Бакби.
"Несмотря на то, что американские военные не будут вести боевые действия на Украине, само присутствие солдат из страны НАТО является значительным событием в конфликте. Это решение также представляет собой головоломку в случае, если американский солдат будет ранен", — заявил он.
Автор статьи добавил, что американские войска будут помогать "отслеживать и учитывать самые современные вооружения", поставляемые на Украину.
"Неясно, что может произойти, если американские солдаты погибнут в результате российского удара, но это можно рассматривать как нападение на НАТО. Это может спровоцировать ответ со стороны военного блока, что, в свою очередь, грозит перерасти в полномасштабный конфликт с Россией", — отметил Бакби.
Обозреватель выразил мнение, что Штаты могли заранее разработать план на случай "такого поворота событий".
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Ранее кандидат в сенаторы США Дайан Сэйр высказалась за прекращение поставок оружия на Украину и поиск дипломатического решения конфликта.
В Белом доме не раз отрицали отправку американских военных на Украину. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил 11 октября, что Штаты не ищут конфликта с Россией.
Россия с 24 февраля проводит военную специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. На этом фоне США и их союзники по НАТО постоянно накачивают Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.