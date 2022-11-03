https://ria.ru/20221103/konflikt-1828844384.html

В США забили тревогу из-за переброски американских военных на Украину

В США забили тревогу из-за переброски американских военных на Украину - РИА Новости, 03.11.2022

В США забили тревогу из-за переброски американских военных на Украину

Переброска американских военных на Украину для инспекции поставляемого Западом оружия может перерасти в полномасштабное столкновение между Россией и НАТО,... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T05:22

2022-11-03T05:22

2022-11-03T06:34

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россия

сша

нато

в мире

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Переброска американских военных на Украину для инспекции поставляемого Западом оружия может перерасти в полномасштабное столкновение между Россией и НАТО, написал обозреватель 19FortyFive Джек Бакби.Автор статьи добавил, что американские войска будут помогать "отслеживать и учитывать самые современные вооружения", поставляемые на Украину.Обозреватель выразил мнение, что Штаты могли заранее разработать план на случай "такого поворота событий".Ранее кандидат в сенаторы США Дайан Сэйр высказалась за прекращение поставок оружия на Украину и поиск дипломатического решения конфликта.В Белом доме не раз отрицали отправку американских военных на Украину. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил 11 октября, что Штаты не ищут конфликта с Россией.Россия с 24 февраля проводит военную специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. На этом фоне США и их союзники по НАТО постоянно накачивают Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221026/voyna-1826795677.html

https://ria.ru/20221102/pomosch-1828550196.html

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россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, россия, сша, нато, в мире