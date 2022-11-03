https://ria.ru/20221103/komitet-1829126280.html

Захарова обвинила Комитет по правам человека ООН в ангажированности

Захарова обвинила Комитет по правам человека ООН в ангажированности - РИА Новости, 03.11.2022

Захарова обвинила Комитет по правам человека ООН в ангажированности

Комитет по правам человека ООН (КПЧ) в ходе рассмотрения восьмого периодического доклада РФ продемонстрировал политизированность и ангажированность, заявила... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T21:30

2022-11-03T21:30

2022-11-03T21:30

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Комитет по правам человека ООН (КПЧ) в ходе рассмотрения восьмого периодического доклада РФ продемонстрировал политизированность и ангажированность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что Москва разочарована решением КПЧ проигнорировать многократные обращения РФ с просьбой перенести "защиту" доклада на более поздние сроки в виду организационно-технической невозможности российских представителей присутствовать на заседании."Особое сожаление вызывает то, что Комитет ретранслировал тиражируемые Западом "фейки" о совершаемых российскими военнослужащими правонарушениях в ходе специальной военной операции на Украине",- добавила Захарова.По мнению официального представителя МИД РФ, позиция комитета по правам человека демонстрирует желание его представителей "встроиться в развязанную "коллективным Западом" кампанию по дискредитации и демонизации нашей страны на международной арене".

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мария захарова, россия, москва, оон, в мире