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Захарова обвинила Комитет по правам человека ООН в ангажированности - РИА Новости, 03.11.2022
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Захарова обвинила Комитет по правам человека ООН в ангажированности
Захарова обвинила Комитет по правам человека ООН в ангажированности - РИА Новости, 03.11.2022
Захарова обвинила Комитет по правам человека ООН в ангажированности
Комитет по правам человека ООН (КПЧ) в ходе рассмотрения восьмого периодического доклада РФ продемонстрировал политизированность и ангажированность, заявила... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T21:30
2022-11-03T21:30
мария захарова
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Комитет по правам человека ООН (КПЧ) в ходе рассмотрения восьмого периодического доклада РФ продемонстрировал политизированность и ангажированность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что Москва разочарована решением КПЧ проигнорировать многократные обращения РФ с просьбой перенести "защиту" доклада на более поздние сроки в виду организационно-технической невозможности российских представителей присутствовать на заседании."Особое сожаление вызывает то, что Комитет ретранслировал тиражируемые Западом "фейки" о совершаемых российскими военнослужащими правонарушениях в ходе специальной военной операции на Украине",- добавила Захарова.По мнению официального представителя МИД РФ, позиция комитета по правам человека демонстрирует желание его представителей "встроиться в развязанную "коллективным Западом" кампанию по дискредитации и демонизации нашей страны на международной арене".
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мария захарова, россия, москва, оон, в мире
Мария Захарова, Россия, Москва, ООН, В мире
21:30 03.11.2022
 
Захарова обвинила Комитет по правам человека ООН в ангажированности

Захарова: Комитет по правам человека ООН проявил ангажированность в отношении к России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Комитет по правам человека ООН (КПЧ) в ходе рассмотрения восьмого периодического доклада РФ продемонстрировал политизированность и ангажированность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Тональность и содержание заключительных замечаний не оставляют сомнений в политизированности и ангажированности подходов экспертов в отношении Российской Федерации",- сказала дипломат в своём официальном комментарии, размещённом на сайте российского МИД.
Она подчеркнула, что Москва разочарована решением КПЧ проигнорировать многократные обращения РФ с просьбой перенести "защиту" доклада на более поздние сроки в виду организационно-технической невозможности российских представителей присутствовать на заседании.
"Особое сожаление вызывает то, что Комитет ретранслировал тиражируемые Западом "фейки" о совершаемых российскими военнослужащими правонарушениях в ходе специальной военной операции на Украине",- добавила Захарова.
По мнению официального представителя МИД РФ, позиция комитета по правам человека демонстрирует желание его представителей "встроиться в развязанную "коллективным Западом" кампанию по дискредитации и демонизации нашей страны на международной арене".
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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Мария ЗахароваРоссияМоскваООНВ мире
 
 
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