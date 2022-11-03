https://ria.ru/20221103/knr-1828875600.html

Вашингтон ошибся, проигнорировав влиятельного посла КНР, пишут СМИ

Вашингтон ошибся, проигнорировав влиятельного посла КНР, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2022

Вашингтон ошибся, проигнорировав влиятельного посла КНР, пишут СМИ

Американские власти допустили ошибку, проигнорировав посла КНР Цинь Гана — теперь он стал одним из наиболее влиятельных людей в Китае и в будущем может... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T10:24

2022-11-03T10:24

2022-11-03T12:37

в мире

ван и (политик)

китай

сша

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Американские власти допустили ошибку, проигнорировав посла КНР Цинь Гана — теперь он стал одним из наиболее влиятельных людей в Китае и в будущем может возглавить МИД, пишет газета Politico.По словам источников издания, знакомых с ситуацией, Цинь Ган прибыл в Вашингтон в сентябре прошлого года, но за несколько месяцев ему удалось провести лишь отдельные встречи с высокопоставленными американскими чиновниками, хотя запросы он подавал постоянно. В Белом доме отрицают такое положение дел, заявляя, что встречи с Цинь Ганом проводились регулярно.В результате китайскому послу пришлось взаимодействовать с чиновниками более низкого уровня, а также с послами других стран, руководителями СМИ и корпоративным консультантом Джулианной Гловер, которая добровольно предложила себя в качестве посредника в связях с вашингтонской элитой."Теперь нежелание взаимодействовать может аукнуться Вашингтону", — пишет Politico. Бывший директор по Китаю, Тайваню и Монголии в Совете национальной безопасности Рэй Хэсс полагает, что Цинь Ган может вернуться в Пекин с "большой обидой" на то, что к нему относились не с тем уважением, которого он, по его мнению, заслуживал."Белый дом просто не рассматривал Цинь Гана как игрока. <...> До недавнего времени мнение в Вашингтоне, в том числе среди представителей администрации, заключалось в том, что Цинь Ган не был тесно связан с процессом определения политики в Пекине", — приводит издание слова одного из бывших представителей Белого дома.При этом Гловер назвала китайского посла "является прямым проводником к высшему руководству".В конце октября Цинь Гана включили в состав ЦК Компартии Китая, и многие дипломаты полагают, что его скоро переведут обратно в Пекин. Не исключается, что он станет министром иностранных дел после того как нынешний глава ведомства Ван И покинет пост по истечении двух сроков.

https://ria.ru/20221102/ssha-1828739929.html

https://ria.ru/20221103/porazhenie-1828850184.html

https://ria.ru/20221029/ssha-1827696507.html

китай

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в мире, ван и (политик), китай, сша