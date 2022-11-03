19:30 03.11.2022 (обновлено: 21:59 03.11.2022)
Южнокорейские военные сообщили о запуске артснарядов со стороны КНДР
"Ренхап": военные Южной Кореи заявили о пуске КНДР 80 артснарядов в сторону Японского моря
© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов заявил, что КНДР выпустила 80 артиллерийских снарядов в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап.
Согласно заявлению, снаряды были выпущены в четверг вечером в район буферной зоны в Японском море.
Ранее южнокорейские военные заявили, что три баллистические ракеты малой дальности, выпущенные КНДР в четверг вечером, пролетели примерно 490 километров на максимальной высоте в 130 километров и со скоростью примерно 6 Махов.
КНДР в среду в четыре этапа пустила 23 ракеты разного типа в сторону Желтого и Японского морей, а также произвела 100 артиллерийских выстрелов в буферной зоне возле границы с Южной Кореей в Японском море. В четверг утром в Южной Корее засекли пуск КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря и одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предположительно, "Хвасон-17".
В связи с этим США и Южная Корея решили продлить на неустановленный срок беспрецедентно крупные учения ВВС двух стран Vigilant Storm, которые должны были продлиться с 31 октября до 4 ноября. Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и заместитель председателя Центральной военной комиссии ТПК Пак Чон Чхон в опубликованном ЦТАК заявлении назвал это решение "непоправимой ошибкой". После этого в четверг вечером КНДР произвела пуск еще трех баллистических ракет.
Это уже 30-й день в этом году, когда КНДР проводит испытание баллистических ракет, Пхеньян также произвел три пуска крылатых ракет.