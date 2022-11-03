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Южнокорейские военные сообщили о запуске артснарядов со стороны КНДР - РИА Новости, 03.11.2022
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Южнокорейские военные сообщили о запуске артснарядов со стороны КНДР
Южнокорейские военные сообщили о запуске артснарядов со стороны КНДР - РИА Новости, 03.11.2022
Южнокорейские военные сообщили о запуске артснарядов со стороны КНДР
Южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов заявил, что КНДР выпустила 80 артиллерийских снарядов в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T19:30
2022-11-03T21:59
в мире
японское море
южная корея
сша
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов заявил, что КНДР выпустила 80 артиллерийских снарядов в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап.Согласно заявлению, снаряды были выпущены в четверг вечером в район буферной зоны в Японском море.Ранее южнокорейские военные заявили, что три баллистические ракеты малой дальности, выпущенные КНДР в четверг вечером, пролетели примерно 490 километров на максимальной высоте в 130 километров и со скоростью примерно 6 Махов.КНДР в среду в четыре этапа пустила 23 ракеты разного типа в сторону Желтого и Японского морей, а также произвела 100 артиллерийских выстрелов в буферной зоне возле границы с Южной Кореей в Японском море. В четверг утром в Южной Корее засекли пуск КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря и одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предположительно, "Хвасон-17".В связи с этим США и Южная Корея решили продлить на неустановленный срок беспрецедентно крупные учения ВВС двух стран Vigilant Storm, которые должны были продлиться с 31 октября до 4 ноября. Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и заместитель председателя Центральной военной комиссии ТПК Пак Чон Чхон в опубликованном ЦТАК заявлении назвал это решение "непоправимой ошибкой". После этого в четверг вечером КНДР произвела пуск еще трех баллистических ракет.Это уже 30-й день в этом году, когда КНДР проводит испытание баллистических ракет, Пхеньян также произвел три пуска крылатых ракет.
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в мире, японское море, южная корея, сша
В мире, Японское море, Южная Корея, США
19:30 03.11.2022 (обновлено: 21:59 03.11.2022)
 
Южнокорейские военные сообщили о запуске артснарядов со стороны КНДР

"Ренхап": военные Южной Кореи заявили о пуске КНДР 80 артснарядов в сторону Японского моря

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов заявил, что КНДР выпустила 80 артиллерийских снарядов в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап.
Согласно заявлению, снаряды были выпущены в четверг вечером в район буферной зоны в Японском море.
Ранее южнокорейские военные заявили, что три баллистические ракеты малой дальности, выпущенные КНДР в четверг вечером, пролетели примерно 490 километров на максимальной высоте в 130 километров и со скоростью примерно 6 Махов.
КНДР в среду в четыре этапа пустила 23 ракеты разного типа в сторону Желтого и Японского морей, а также произвела 100 артиллерийских выстрелов в буферной зоне возле границы с Южной Кореей в Японском море. В четверг утром в Южной Корее засекли пуск КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря и одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предположительно, "Хвасон-17".
В связи с этим США и Южная Корея решили продлить на неустановленный срок беспрецедентно крупные учения ВВС двух стран Vigilant Storm, которые должны были продлиться с 31 октября до 4 ноября. Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и заместитель председателя Центральной военной комиссии ТПК Пак Чон Чхон в опубликованном ЦТАК заявлении назвал это решение "непоправимой ошибкой". После этого в четверг вечером КНДР произвела пуск еще трех баллистических ракет.
Это уже 30-й день в этом году, когда КНДР проводит испытание баллистических ракет, Пхеньян также произвел три пуска крылатых ракет.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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В миреЯпонское мореЮжная КореяСША
 
 
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