https://ria.ru/20221103/kndr-1829129708.html

Южнокорейские военные сообщили о запуске артснарядов со стороны КНДР

Южнокорейские военные сообщили о запуске артснарядов со стороны КНДР - РИА Новости, 03.11.2022

Южнокорейские военные сообщили о запуске артснарядов со стороны КНДР

Южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов заявил, что КНДР выпустила 80 артиллерийских снарядов в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T19:30

2022-11-03T19:30

2022-11-03T21:59

в мире

японское море

южная корея

сша

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов заявил, что КНДР выпустила 80 артиллерийских снарядов в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап.Согласно заявлению, снаряды были выпущены в четверг вечером в район буферной зоны в Японском море.Ранее южнокорейские военные заявили, что три баллистические ракеты малой дальности, выпущенные КНДР в четверг вечером, пролетели примерно 490 километров на максимальной высоте в 130 километров и со скоростью примерно 6 Махов.КНДР в среду в четыре этапа пустила 23 ракеты разного типа в сторону Желтого и Японского морей, а также произвела 100 артиллерийских выстрелов в буферной зоне возле границы с Южной Кореей в Японском море. В четверг утром в Южной Корее засекли пуск КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря и одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предположительно, "Хвасон-17".В связи с этим США и Южная Корея решили продлить на неустановленный срок беспрецедентно крупные учения ВВС двух стран Vigilant Storm, которые должны были продлиться с 31 октября до 4 ноября. Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и заместитель председателя Центральной военной комиссии ТПК Пак Чон Чхон в опубликованном ЦТАК заявлении назвал это решение "непоправимой ошибкой". После этого в четверг вечером КНДР произвела пуск еще трех баллистических ракет.Это уже 30-й день в этом году, когда КНДР проводит испытание баллистических ракет, Пхеньян также произвел три пуска крылатых ракет.

https://ria.ru/20221103/rakety-1829117088.html

японское море

южная корея

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, японское море, южная корея, сша