04:06 03.11.2022 (обновлено: 04:46 03.11.2022)
Одна из ракет КНДР могла быть межконтинентальной, допустил премьер Японии
Премьер-министр Японии Кисида заявил, что одна из ракет КНДР могла быть межконтинентальной
© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
ТОКИО, 3 ноя – РИА Новости. Япония не исключает, что одна из ракет, выпущенных утром в четверг Северной Кореей, могла быть межконтинентальной, заявил журналистам премьер-министр страны Фумио Кисида.
"Северная Корея провела несколько ракетных пусков. Мы не исключаем возможности, что одна из них могла быть межконтинентальной", - уточнил глава японского правительства.
За это утро Япония вынесла предупреждения о вероятных ракетных пусках в 07.51, 08.41 и в 08.51 по местному времени (01.51, 02.41 и 02.51 мск соответственно). Следом были вынесены предупреждения о возможном падении ракет. Суда призывают соблюдать осторожность и не приближаться к упавшим объектам.
Изначально сообщалось, что первая из ракет пролетела над территорией Японии, в связи с чем сработала система экстренного оповещения J-Alert. Однако, как затем заявил министр обороны Ясукадзу Хамада, "после детального анализа ситуации было подтверждено, что она не пролетала" над Японией, а могла упасть в Японское море, так как именно в том районе "она пропала".Максимальная высота ее полета составляла 2 тысячи километров, а дальность полета – 750 километров. Детали второго и третьего ракетного пуска до сих пор не приводятся.
В свою очередь, агентство Ренхап сообщило, что КНДР в четверг выпустила одну баллистическую ракету большой дальности и две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.