https://ria.ru/20221103/kndr-1828840481.html

Одна из ракет КНДР могла быть межконтинентальной, допустил премьер Японии

Одна из ракет КНДР могла быть межконтинентальной, допустил премьер Японии - РИА Новости, 03.11.2022

Одна из ракет КНДР могла быть межконтинентальной, допустил премьер Японии

Япония не исключает, что одна из ракет, выпущенных утром в четверг Северной Кореей, могла быть межконтинентальной, заявил журналистам премьер-министр страны... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T04:06

2022-11-03T04:06

2022-11-03T04:46

в мире

фумио кисида

япония

японское море

кндр (северная корея)

происшествия

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ТОКИО, 3 ноя – РИА Новости. Япония не исключает, что одна из ракет, выпущенных утром в четверг Северной Кореей, могла быть межконтинентальной, заявил журналистам премьер-министр страны Фумио Кисида.За это утро Япония вынесла предупреждения о вероятных ракетных пусках в 07.51, 08.41 и в 08.51 по местному времени (01.51, 02.41 и 02.51 мск соответственно). Следом были вынесены предупреждения о возможном падении ракет. Суда призывают соблюдать осторожность и не приближаться к упавшим объектам.Изначально сообщалось, что первая из ракет пролетела над территорией Японии, в связи с чем сработала система экстренного оповещения J-Alert. Однако, как затем заявил министр обороны Ясукадзу Хамада, "после детального анализа ситуации было подтверждено, что она не пролетала" над Японией, а могла упасть в Японское море, так как именно в том районе "она пропала".Максимальная высота ее полета составляла 2 тысячи километров, а дальность полета – 750 километров. Детали второго и третьего ракетного пуска до сих пор не приводятся.В свою очередь, агентство Ренхап сообщило, что КНДР в четверг выпустила одну баллистическую ракету большой дальности и две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

https://ria.ru/20221102/kndr-1828578747.html

япония

японское море

кндр (северная корея)

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в мире, фумио кисида, япония, японское море, кндр (северная корея), происшествия