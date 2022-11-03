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Ренхап сообщил подробности запуска ракет КНДР - РИА Новости, 03.11.2022
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Ренхап сообщил подробности запуска ракет КНДР
Ренхап сообщил подробности запуска ракет КНДР - РИА Новости, 03.11.2022
Ренхап сообщил подробности запуска ракет КНДР
КНДР в четверг выпустила одну баллистическую ракету большой дальности и две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, сообщает... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T03:21
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в мире
кндр (северная корея)
япония
японское море
южная корея
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. КНДР в четверг выпустила одну баллистическую ракету большой дальности и две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап."Северная Корея выпустила одну баллистическую ракету большой и две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221102/kndr-1828729698.html
кндр (северная корея)
япония
японское море
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в мире, кндр (северная корея), япония, японское море, южная корея, происшествия
В мире, КНДР (Северная Корея), Япония, Японское море, Южная Корея, Происшествия
03:21 03.11.2022 (обновлено: 03:27 03.11.2022)
 
Ренхап сообщил подробности запуска ракет КНДР

Ренхап: КНДР выпустила одну баллистическую ракету большой и две малой дальности

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. КНДР в четверг выпустила одну баллистическую ракету большой дальности и две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.
"Северная Корея выпустила одну баллистическую ракету большой и две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря", - говорится в сообщении.
Новая баллистическая ракета во время парада в Пхеньяне, КНДР. Стоп-кадр трансляции - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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В МИД прокомментировали ситуацию на Корейском полуострове
 
В миреКНДР (Северная Корея)ЯпонияЯпонское мореЮжная КореяПроисшествия
 
 
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