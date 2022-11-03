https://ria.ru/20221103/kndr-1828838514.html
Ренхап сообщил подробности запуска ракет КНДР
Ренхап сообщил подробности запуска ракет КНДР - РИА Новости, 03.11.2022
Ренхап сообщил подробности запуска ракет КНДР
КНДР в четверг выпустила одну баллистическую ракету большой дальности и две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, сообщает... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T03:21
2022-11-03T03:21
2022-11-03T03:27
в мире
кндр (северная корея)
япония
японское море
южная корея
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. КНДР в четверг выпустила одну баллистическую ракету большой дальности и две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап."Северная Корея выпустила одну баллистическую ракету большой и две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221102/kndr-1828729698.html
кндр (северная корея)
япония
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в мире, кндр (северная корея), япония, японское море, южная корея, происшествия
В мире, КНДР (Северная Корея), Япония, Японское море, Южная Корея, Происшествия
03:21 03.11.2022 (обновлено: 03:27 03.11.2022)
Ренхап сообщил подробности запуска ракет КНДР
Ренхап: КНДР выпустила одну баллистическую ракету большой и две малой дальности