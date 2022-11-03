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КНДР могла провести третье за утро ракетное испытание, сообщили в Японии - РИА Новости, 03.11.2022
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КНДР могла провести третье за утро ракетное испытание, сообщили в Японии
КНДР могла провести третье за утро ракетное испытание, сообщили в Японии - РИА Новости, 03.11.2022
КНДР могла провести третье за утро ракетное испытание, сообщили в Японии
Японские военные считают, что Северная Корея могла провести третий по счету ракетный пуск в четверг, ракета, как полагают, уже упала, говорится в сообщении... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T03:14
2022-11-03T03:14
в мире
япония
кндр (северная корея)
японское море
происшествия
южная корея
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ТОКИО, 3 ноя – РИА Новости. Японские военные считают, что Северная Корея могла провести третий по счету ракетный пуск в четверг, ракета, как полагают, уже упала, говорится в сообщении службы безопасности на море.За это утро Япония вынесла предупреждения о вероятных ракетных пусках в 07.51, 08.41 и в 08.51 по местному времени (01.51, 02.41 и 02.51 мск соответственно). Следом были вынесены предупреждения о возможном падении ракет. Суда призывают соблюдать осторожность и не приближаться к упавшим объектам.Изначально сообщалось, что северокорейская ракета пролетела над Японией, в связи с чем в ряде регионов сработала система экстренного оповещения, однако затем, по данным телеканала NHK, военные пришли к выводу, что траектория полета на самом деле не проходила на японской территорией.
https://ria.ru/20221102/kndr-1828732132.html
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япония
кндр (северная корея)
японское море
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в мире, япония, кндр (северная корея), японское море, происшествия, южная корея
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея), Японское море, Происшествия, Южная Корея
03:14 03.11.2022
 
КНДР могла провести третье за утро ракетное испытание, сообщили в Японии

Служба безопасности на море Японии: КНДР могла провести третье за утро ракетное испытание

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 3 ноя – РИА Новости. Японские военные считают, что Северная Корея могла провести третий по счету ракетный пуск в четверг, ракета, как полагают, уже упала, говорится в сообщении службы безопасности на море.
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За это утро Япония вынесла предупреждения о вероятных ракетных пусках в 07.51, 08.41 и в 08.51 по местному времени (01.51, 02.41 и 02.51 мск соответственно). Следом были вынесены предупреждения о возможном падении ракет. Суда призывают соблюдать осторожность и не приближаться к упавшим объектам.
Изначально сообщалось, что северокорейская ракета пролетела над Японией, в связи с чем в ряде регионов сработала система экстренного оповещения, однако затем, по данным телеканала NHK, военные пришли к выводу, что траектория полета на самом деле не проходила на японской территорией.
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В миреЯпонияКНДР (Северная Корея)Японское мореПроисшествияЮжная Корея
 
 
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