Рейтинг@Mail.ru
Китай начинает продавать "космический рис" - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221103/kitay-1828926071.html
Китай начинает продавать "космический рис"
Китай начинает продавать "космический рис" - РИА Новости, 03.11.2022
Китай начинает продавать "космический рис"
Китай запускает в продажу "космический рис" - сорта, появившиеся в результате мутации под влиянием космической радиации и невесомости. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:32
2022-11-03T12:32
россия-китай: главное
китай
рис
космос
растения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828926922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cff3eeab0ac6212ba3d7223c6d06d1c5.jpg
МОСКВА, 3 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай запускает в продажу "космический рис" - сорта, появившиеся в результате мутации под влиянием космической радиации и невесомости.Семена риса слетали в космос в 2021 году на борту космического корабля "Шэньчжоу-12", после чего селекционеры немедленно приступили к их культивации. Урожайность "космического мутанта" оказалась по современным меркам невысокой: 71 центнер с гектара. Зато новые сорта риса оказались крайне устойчивы к засухам и нашествиям вредителей, что делает перспективным их разведение в засушливых районах и в условиях глобального изменения климата.Вкусовые качества "космического риса" оказались на высоте: он более мягкий и ароматный, чем земные собратья. Правда, стоить на первых порах он будет в 10 раз больше. При средней для Китая стоимости риса в 20 юаней за килограмм, у "космического риса" цена будет тоже космическая: 200 юаней за кило.
https://ria.ru/20221101/stantsiya-1828378864.html
китай
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828926922_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c4217430ecda397a637030e67e5e9c5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, рис, космос, растения
Россия-Китай: Главное, Китай, Рис, Космос, Растения
12:32 03.11.2022
 

Китай начинает продавать "космический рис"

© AP Photo / Ng Han GuanСтарт космического корабля Шэньчжоу-12, 2021 год
Старт космического корабля Шэньчжоу-12, 2021 год - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Старт космического корабля Шэньчжоу-12, 2021 год
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай запускает в продажу "космический рис" - сорта, появившиеся в результате мутации под влиянием космической радиации и невесомости.
Семена риса слетали в космос в 2021 году на борту космического корабля "Шэньчжоу-12", после чего селекционеры немедленно приступили к их культивации. Урожайность "космического мутанта" оказалась по современным меркам невысокой: 71 центнер с гектара. Зато новые сорта риса оказались крайне устойчивы к засухам и нашествиям вредителей, что делает перспективным их разведение в засушливых районах и в условиях глобального изменения климата.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 13:02Россия-Китай: Главное
МИД КНР: китайская орбитальная станция станет "космическим домом" для всех
Вкусовые качества "космического риса" оказались на высоте: он более мягкий и ароматный, чем земные собратья. Правда, стоить на первых порах он будет в 10 раз больше. При средней для Китая стоимости риса в 20 юаней за килограмм, у "космического риса" цена будет тоже космическая: 200 юаней за кило.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРисКосмосРастения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала