https://ria.ru/20221103/kitay-1828926071.html
Китай начинает продавать "космический рис"
Китай начинает продавать "космический рис" - РИА Новости, 03.11.2022
Китай начинает продавать "космический рис"
Китай запускает в продажу "космический рис" - сорта, появившиеся в результате мутации под влиянием космической радиации и невесомости. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:32
2022-11-03T12:32
2022-11-03T12:32
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МОСКВА, 3 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай запускает в продажу "космический рис" - сорта, появившиеся в результате мутации под влиянием космической радиации и невесомости.Семена риса слетали в космос в 2021 году на борту космического корабля "Шэньчжоу-12", после чего селекционеры немедленно приступили к их культивации. Урожайность "космического мутанта" оказалась по современным меркам невысокой: 71 центнер с гектара. Зато новые сорта риса оказались крайне устойчивы к засухам и нашествиям вредителей, что делает перспективным их разведение в засушливых районах и в условиях глобального изменения климата.Вкусовые качества "космического риса" оказались на высоте: он более мягкий и ароматный, чем земные собратья. Правда, стоить на первых порах он будет в 10 раз больше. При средней для Китая стоимости риса в 20 юаней за килограмм, у "космического риса" цена будет тоже космическая: 200 юаней за кило.
https://ria.ru/20221101/stantsiya-1828378864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, рис, космос, растения
Россия-Китай: Главное, Китай, Рис, Космос, Растения