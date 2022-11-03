https://ria.ru/20221103/kitay-1828926071.html

Китай начинает продавать "космический рис"

Китай начинает продавать "космический рис" - РИА Новости, 03.11.2022

Китай начинает продавать "космический рис"

Китай запускает в продажу "космический рис" - сорта, появившиеся в результате мутации под влиянием космической радиации и невесомости. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T12:32

2022-11-03T12:32

2022-11-03T12:32

россия-китай: главное

китай

рис

космос

растения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828926922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cff3eeab0ac6212ba3d7223c6d06d1c5.jpg

МОСКВА, 3 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай запускает в продажу "космический рис" - сорта, появившиеся в результате мутации под влиянием космической радиации и невесомости.Семена риса слетали в космос в 2021 году на борту космического корабля "Шэньчжоу-12", после чего селекционеры немедленно приступили к их культивации. Урожайность "космического мутанта" оказалась по современным меркам невысокой: 71 центнер с гектара. Зато новые сорта риса оказались крайне устойчивы к засухам и нашествиям вредителей, что делает перспективным их разведение в засушливых районах и в условиях глобального изменения климата.Вкусовые качества "космического риса" оказались на высоте: он более мягкий и ароматный, чем земные собратья. Правда, стоить на первых порах он будет в 10 раз больше. При средней для Китая стоимости риса в 20 юаней за килограмм, у "космического риса" цена будет тоже космическая: 200 юаней за кило.

https://ria.ru/20221101/stantsiya-1828378864.html

китай

космос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, рис, космос, растения