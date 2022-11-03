https://ria.ru/20221103/kitay-1828852768.html

В Китае сообщили о завершении сборки конфигурации своей орбитальной станции

В Китае сообщили о завершении сборки конфигурации своей орбитальной станции - РИА Новости, 03.11.2022

В Китае сообщили о завершении сборки конфигурации своей орбитальной станции

Китай в четверг успешно завершил сборку основной конфигурации своей космической станции "Тяньгун", после успешной перестыковки лабораторного модуля "Мэнтянь"... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T07:52

2022-11-03T07:52

2022-11-03T07:52

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ПЕКИН, 3 ноя - РИА Новости. Китай в четверг успешно завершил сборку основной конфигурации своей космической станции "Тяньгун", после успешной перестыковки лабораторного модуля "Мэнтянь" три отсека станции образовали на орбите объект Т-образной формы, сообщает управление программы пилотируемых полетов КНР."Перемещение лабораторного модуля "Мэнтянь" успешно завершено 3 ноября в 9.32 по пекинскому времени (4.32 мск)… Экипаж корабля "Шэньчжоу-14" войдет в модуль "Мэнтянь" во второй половине дня", - говорится в заявлении управления.Модуль сначала отстыковался от станции, после чего при помощи манипулятора переместился на определенный угол и состыковался уже с боковым стыковочным узлом отсека "Тяньхэ", весь процесс занял около одного часа.Запуск модуля "Мэнтянь" при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5B" состоялся 31 октября в 15.37 по пекинскому времени (10.37 мск) с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, примерно через 13 часов после старта модуль состыковался с основным отсеком станции, находящейся на орбите высотой 400-450 километров.Модуль "Мэнтянь" весит 23 тонны, его длина составляет 17,9 метра, а диаметр - 4,2 метра, в нем предусмотрено 110 кубических метров герметичного внутреннего пространства, в том числе 32 кубических метра жилого и рабочего пространства. Установленное в экспериментальном модуле оборудование будет использоваться для изучения микрогравитации и проведения экспериментов в области физики жидкостей, материаловедения, науки о горении и фундаментальной физики.Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь", три объекта вместе весят примерно 69 тонн. При дальнейшей эксплуатации к станции можно будет одновременно пристыковать максимум два пилотируемых корабля (во время смены экипажа) и один грузовой, и в таком случае весь комплекс из трех модулей и трех кораблей будет весить порядка 90 тонн. На данный момент к станции из трех отсеков пристыкованы грузовой корабль "Тяньчжоу-4" и пилотируемый "Шэньчжоу-14".Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ" весом 22,5 тонны, длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя стыковочными портами для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей. В июле этого года со станцией успешно состыковался лабораторный модуль "Вэньтянь" весом 23,2 тонны, длиной 17,9 метра и диаметром 4,2 метра.Общее жилое пространство станции после завершения строительства достигает примерно 110 кубических метров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет - до 2038 года. Кроме того, в конце 2023 года планируется запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом, который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.На данный момент на станции находится экипаж пилотируемого корабля "Шэньчжоу-14" из трех человек, который прибыл на "Тяньгун" в июле. Ожидается, что экипаж "Шэньчжоу-14" примет участие в первой ротации экипажей на китайской орбитальной станции, после чего в декабре этого года Чэнь Дун, Лю Ян и Цай Сюйчжэ вернутся на Землю, а на орбите останется экипаж корабля "Шэньчжоу-15".

https://ria.ru/20221101/stantsiya-1828378864.html

https://ria.ru/20221013/ros-1823560760.html

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