https://ria.ru/20221103/kiev-1828969733.html

В Киеве разрабатывают рекомендации по блокировке доступа России к IT

В Киеве разрабатывают рекомендации по блокировке доступа России к IT - РИА Новости, 03.11.2022

В Киеве разрабатывают рекомендации по блокировке доступа России к IT

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что международная экспертная группа, которую возглавляет он и бывший американский посол в РФ Майкл... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:04

2022-11-03T14:04

2022-11-03T14:04

технологии

андрей ермак

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что международная экспертная группа, которую возглавляет он и бывший американский посол в РФ Майкл Макфол, разработали новые рекомендации по блокированию доступа России к IT-технологиям."Наша группа по санкциям против РФ "Макфола-Ермака" наработала подробный документ, где указаны все IТ-технологии, которых следует лишить россиян. Несмотря на то, что много стран, которые наложили санкции, ввели ограничения на продажу военных компонентов и вспомогательных систем для РФ, иностранное программное обеспечение, услуги, техническая инфраструктура, интеллектуальная собственность и другие менее материальные объекты пока что не подпадают под санкции или ограничения", - написал Ермак в своем Telegram-канале.Он настаивает на прекращении продажи IТ-технологий и связанных с ними возможностей любым субъектам внутри РФ и их обслуживания. По его словам, в рабочем документе содержатся рекомендации заинтересованным правительствам и IТ-компаниям по мерам для блокировки доступа к IТ, "которые позволяют РФ вести информационную и кибервойну"."Главной рекомендацией документа является призыв заблокировать для РФ возможность использовать или получать IТ, которые содержат программное обеспечение, встроенное ПО и компоненты, которые были изготовлены любой страной, которая ввела санкции", - говорится в сообщении.Ранее Ермак объявил о создании международной консультативной группы "Ермак-Макфол", которая будет разрабатывать предложения по гарантиям безопасности для Украины, план действий по ужесточению санкций против Российской Федерации.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20221102/postavki-1828581821.html

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технологии, андрей ермак, владимир путин, владимир зеленский, россия, украина, киев, в мире