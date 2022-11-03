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В Киеве разрабатывают рекомендации по блокировке доступа России к IT - РИА Новости, 03.11.2022
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В Киеве разрабатывают рекомендации по блокировке доступа России к IT
В Киеве разрабатывают рекомендации по блокировке доступа России к IT - РИА Новости, 03.11.2022
В Киеве разрабатывают рекомендации по блокировке доступа России к IT
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что международная экспертная группа, которую возглавляет он и бывший американский посол в РФ Майкл... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:04
2022-11-03T14:04
технологии
андрей ермак
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что международная экспертная группа, которую возглавляет он и бывший американский посол в РФ Майкл Макфол, разработали новые рекомендации по блокированию доступа России к IT-технологиям."Наша группа по санкциям против РФ "Макфола-Ермака" наработала подробный документ, где указаны все IТ-технологии, которых следует лишить россиян. Несмотря на то, что много стран, которые наложили санкции, ввели ограничения на продажу военных компонентов и вспомогательных систем для РФ, иностранное программное обеспечение, услуги, техническая инфраструктура, интеллектуальная собственность и другие менее материальные объекты пока что не подпадают под санкции или ограничения", - написал Ермак в своем Telegram-канале.Он настаивает на прекращении продажи IТ-технологий и связанных с ними возможностей любым субъектам внутри РФ и их обслуживания. По его словам, в рабочем документе содержатся рекомендации заинтересованным правительствам и IТ-компаниям по мерам для блокировки доступа к IТ, "которые позволяют РФ вести информационную и кибервойну"."Главной рекомендацией документа является призыв заблокировать для РФ возможность использовать или получать IТ, которые содержат программное обеспечение, встроенное ПО и компоненты, которые были изготовлены любой страной, которая ввела санкции", - говорится в сообщении.Ранее Ермак объявил о создании международной консультативной группы "Ермак-Макфол", которая будет разрабатывать предложения по гарантиям безопасности для Украины, план действий по ужесточению санкций против Российской Федерации.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20221102/postavki-1828581821.html
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технологии, андрей ермак, владимир путин, владимир зеленский, россия, украина, киев, в мире
Технологии, Андрей Ермак, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Киев, В мире
14:04 03.11.2022
 
В Киеве разрабатывают рекомендации по блокировке доступа России к IT

В офисе Зеленского заявили о разработке рекомендаций по блокировке доступа России к IT

© Фото : Unsplash/Hack CapitalРабота IT-компании
Работа IT-компании - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Unsplash/Hack Capital
Работа IT-компании. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что международная экспертная группа, которую возглавляет он и бывший американский посол в РФ Майкл Макфол, разработали новые рекомендации по блокированию доступа России к IT-технологиям.
"Наша группа по санкциям против РФ "Макфола-Ермака" наработала подробный документ, где указаны все IТ-технологии, которых следует лишить россиян. Несмотря на то, что много стран, которые наложили санкции, ввели ограничения на продажу военных компонентов и вспомогательных систем для РФ, иностранное программное обеспечение, услуги, техническая инфраструктура, интеллектуальная собственность и другие менее материальные объекты пока что не подпадают под санкции или ограничения", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
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Он настаивает на прекращении продажи IТ-технологий и связанных с ними возможностей любым субъектам внутри РФ и их обслуживания. По его словам, в рабочем документе содержатся рекомендации заинтересованным правительствам и IТ-компаниям по мерам для блокировки доступа к IТ, "которые позволяют РФ вести информационную и кибервойну".
"Главной рекомендацией документа является призыв заблокировать для РФ возможность использовать или получать IТ, которые содержат программное обеспечение, встроенное ПО и компоненты, которые были изготовлены любой страной, которая ввела санкции", - говорится в сообщении.
Ранее Ермак объявил о создании международной консультативной группы "Ермак-Макфол", которая будет разрабатывать предложения по гарантиям безопасности для Украины, план действий по ужесточению санкций против Российской Федерации.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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