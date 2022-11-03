https://ria.ru/20221103/kiberataki-1829013564.html
Бельгия усилит защиту инфраструктурных объектов от кибератак
Бельгия усилит защиту инфраструктурных объектов от кибератак - РИА Новости, 03.11.2022
Бельгия усилит защиту инфраструктурных объектов от кибератак
Бельгия усилит защиту объектов энергетической инфраструктуры от возможных кибератак, сообщило в четверг издание LeSoir со ссылкой на министра энергетики... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T15:48
2022-11-03T15:48
2022-11-03T15:48
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бельгия
кибербезопасность
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БРЮССЕЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Бельгия усилит защиту объектов энергетической инфраструктуры от возможных кибератак, сообщило в четверг издание LeSoir со ссылкой на министра энергетики королевства Тинне ван дер Стретен."Федеральное правительство выделило дополнительно 1,2 миллиона евро на год для обеспечения безопасности уязвимых объектов энергетической инфраструктуры от возможных кибератак", - указывает издание.По его информации, эти средства пойдут на нужды управления Минэнерго, которое занимается контролем соблюдения мер безопасности на энергетических объектах.В начале октября Бельгия провела инспекции своей газовой инфраструктуры на фоне терактов на "Северных потоках". Сообщалось также, что правительство Бельгии опасается кибератак, по его мнению, способных представлять опасность для энергетического сектора. В связи с этим был расширен список объектов, на которых должны соблюдаться повышенные меры безопасности, и которые должны информировать об инцидентах в этой сфере.Бельгия располагает крупным терминалом в порту Зебрюгге для импорта сжиженного газа, который затем поставляется в другие страны Европы.
https://ria.ru/20221027/kiberbezopasnost-1827098865.html
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в мире, европа, бельгия, кибербезопасность, кибератаки
В мире, Европа, Бельгия, Кибербезопасность, Кибератаки
Бельгия усилит защиту инфраструктурных объектов от кибератак
Глава Минэнерго ван дер Стретен: Бельгия усилит защиту объектов энергетики от кибератак