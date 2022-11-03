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Власти Херсонской области не исключили скорой активизаций боевых действий
Власти Херсонской области не исключили скорой активизаций боевых действий - РИА Новости, 03.11.2022
Власти Херсонской области не исключили скорой активизаций боевых действий
Активизация боевых действий в Херсонской области возможна в ближайшие 1,5-2 недели, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T10:07
2022-11-03T10:07
2022-11-03T10:07
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
херсонская область
херсон
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Активизация боевых действий в Херсонской области возможна в ближайшие 1,5-2 недели, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."На счет боев в городе Херсоне тоже не исключена возможность. Я думаю, что это все может происходить в ближайшие полторы-две недели", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".По его словам, все попытки прорвать линию обороны отражаются, а украинские войска продолжают нести большие потери. Признаков подготовки украинский войск к широкомасштабному наступлению на данный момент нет.Ситуация в регионе остается неспокойной. Сейчас жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра, по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Всего планируется отселить до 70 тысяч человек.Все последнее время украинские войска в Херсонской области небольшими группами "тестируют" оборону ВС РФ, но получают отпор. Идет ракетный обстрел региона - в основном городов Херсон и Новая Каховка.
https://ria.ru/20221103/ukraina-1828867022.html
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кирилл стремоусов, херсонская область , херсон, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Херсон, Вооруженные силы РФ
Власти Херсонской области не исключили скорой активизаций боевых действий
Стремоусов: активизация боевых действий в Херсонской области возможна в ближайшие недели