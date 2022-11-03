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ПВО сбила четыре ракеты HIMARS над Херсоном ночью - РИА Новости, 03.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ПВО сбила четыре ракеты HIMARS над Херсоном ночью
ПВО сбила четыре ракеты HIMARS над Херсоном ночью - РИА Новости, 03.11.2022
ПВО сбила четыре ракеты HIMARS над Херсоном ночью
Подразделения ПВО ночью сбили четыре ракеты HIMARS, выпущенные украинскими войсками по Херсону, сообщил журналистам в четверг представитель экстренных служб... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T09:11
2022-11-03T09:11
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
херсонская область
рсзо himars
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ХЕРСОН, 3 ноя - РИА Новости. Подразделения ПВО ночью сбили четыре ракеты HIMARS, выпущенные украинскими войсками по Херсону, сообщил журналистам в четверг представитель экстренных служб Херсонской области."Киевский режим в 01.03 продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру города Херсон, выпустив четыре ракеты HIMARS, подразделениями ПВО все ракеты сбиты", - сказал он.
херсон
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безопасность, херсон, херсонская область , рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Херсонская область , РСЗО HIMARS
09:11 03.11.2022
 
ПВО сбила четыре ракеты HIMARS над Херсоном ночью

Экстренные службы сообщили о четырех ракетах HIMARS, сбитых ПВО над Херсоном ночью

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России
Зенитный ракетный комплекс Тор М2У Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Зенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России. Архивное фото
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ХЕРСОН, 3 ноя - РИА Новости. Подразделения ПВО ночью сбили четыре ракеты HIMARS, выпущенные украинскими войсками по Херсону, сообщил журналистам в четверг представитель экстренных служб Херсонской области.
"Киевский режим в 01.03 продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру города Херсон, выпустив четыре ракеты HIMARS, подразделениями ПВО все ракеты сбиты", - сказал он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 ноября, 15:56Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонХерсонская областьРСЗО HIMARS
 
 
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