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ПВО сбила четыре ракеты HIMARS над Херсоном ночью
ПВО сбила четыре ракеты HIMARS над Херсоном ночью - РИА Новости, 03.11.2022
ПВО сбила четыре ракеты HIMARS над Херсоном ночью
Подразделения ПВО ночью сбили четыре ракеты HIMARS, выпущенные украинскими войсками по Херсону, сообщил журналистам в четверг представитель экстренных служб... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T09:11
2022-11-03T09:11
2022-11-03T09:11
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
херсонская область
рсзо himars
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ХЕРСОН, 3 ноя - РИА Новости. Подразделения ПВО ночью сбили четыре ракеты HIMARS, выпущенные украинскими войсками по Херсону, сообщил журналистам в четверг представитель экстренных служб Херсонской области."Киевский режим в 01.03 продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру города Херсон, выпустив четыре ракеты HIMARS, подразделениями ПВО все ракеты сбиты", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсон, херсонская область , рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Херсонская область , РСЗО HIMARS
ПВО сбила четыре ракеты HIMARS над Херсоном ночью
Экстренные службы сообщили о четырех ракетах HIMARS, сбитых ПВО над Херсоном ночью