https://ria.ru/20221103/kherson-1828859231.html

ПВО сбила четыре ракеты HIMARS над Херсоном ночью

ПВО сбила четыре ракеты HIMARS над Херсоном ночью - РИА Новости, 03.11.2022

ПВО сбила четыре ракеты HIMARS над Херсоном ночью

Подразделения ПВО ночью сбили четыре ракеты HIMARS, выпущенные украинскими войсками по Херсону, сообщил журналистам в четверг представитель экстренных служб... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T09:11

2022-11-03T09:11

2022-11-03T09:11

специальная военная операция на украине

безопасность

херсон

херсонская область

рсзо himars

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ХЕРСОН, 3 ноя - РИА Новости. Подразделения ПВО ночью сбили четыре ракеты HIMARS, выпущенные украинскими войсками по Херсону, сообщил журналистам в четверг представитель экстренных служб Херсонской области."Киевский режим в 01.03 продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру города Херсон, выпустив четыре ракеты HIMARS, подразделениями ПВО все ракеты сбиты", - сказал он.

херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсон, херсонская область , рсзо himars