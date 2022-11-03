https://ria.ru/20221103/kherson-1828857460.html

Вывоз населения с правобережной части Херсонской области продолжается

Вывоз населения с правобережной части Херсонской области продолжается - РИА Новости, 03.11.2022

Вывоз населения с правобережной части Херсонской области продолжается

Вывоз людей с правобережной части Херсонской области продолжается, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T09:00

2022-11-03T09:00

2022-11-03T09:00

кирилл стремоусов

херсонская область

украина

россия

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Вывоз людей с правобережной части Херсонской области продолжается, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Эвакуация жителей города Херсона продолжается. Я еще раз говорю людям, что максимально выезжаем на левый берег. Переправы в плане заезда гражданских лиц в Херсон не работают, а выезд из Херсона организован", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".Ситуация в регионе остается неспокойной. Сейчас жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра - по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Всего планируется отселить до 70 тысяч человек.Все последнее время украинские войска в Херсонской области небольшими группами "тестируют" оборону ВС РФ. В минувшее воскресенье Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина может предпринять попытку широкомасштабного наступления в ближайшие дни.

https://ria.ru/20221101/podozrenie-1828448682.html

херсонская область

украина

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кирилл стремоусов, херсонская область , украина, россия, в мире