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Вывоз населения с правобережной части Херсонской области продолжается - РИА Новости, 03.11.2022
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Вывоз населения с правобережной части Херсонской области продолжается
Вывоз населения с правобережной части Херсонской области продолжается - РИА Новости, 03.11.2022
Вывоз населения с правобережной части Херсонской области продолжается
Вывоз людей с правобережной части Херсонской области продолжается, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T09:00
2022-11-03T09:00
кирилл стремоусов
херсонская область
украина
россия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Вывоз людей с правобережной части Херсонской области продолжается, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Эвакуация жителей города Херсона продолжается. Я еще раз говорю людям, что максимально выезжаем на левый берег. Переправы в плане заезда гражданских лиц в Херсон не работают, а выезд из Херсона организован", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".Ситуация в регионе остается неспокойной. Сейчас жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра - по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Всего планируется отселить до 70 тысяч человек.Все последнее время украинские войска в Херсонской области небольшими группами "тестируют" оборону ВС РФ. В минувшее воскресенье Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина может предпринять попытку широкомасштабного наступления в ближайшие дни.
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кирилл стремоусов, херсонская область , украина, россия, в мире
Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Украина, Россия, В мире
09:00 03.11.2022
 
Вывоз населения с правобережной части Херсонской области продолжается

Стремоусов: вывоз населения с правобережной части Херсонской области продолжается

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЭвакуированные жители Херсонской области получают российские паспорта
Эвакуированные жители Херсонской области получают российские паспорта - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Эвакуированные жители Херсонской области получают российские паспорта. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Вывоз людей с правобережной части Херсонской области продолжается, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Эвакуация жителей города Херсона продолжается. Я еще раз говорю людям, что максимально выезжаем на левый берег. Переправы в плане заезда гражданских лиц в Херсон не работают, а выезд из Херсона организован", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".
Ситуация в регионе остается неспокойной. Сейчас жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра - по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Всего планируется отселить до 70 тысяч человек.
Все последнее время украинские войска в Херсонской области небольшими группами "тестируют" оборону ВС РФ. В минувшее воскресенье Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина может предпринять попытку широкомасштабного наступления в ближайшие дни.
Сотрудник Службы безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 16:39Специальная военная операция на Украине
СБУ заподозрила в госизмене руководителя морского порта Херсона
 
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