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Власти Херсонской области сообщили об отражении атак украинских войск - РИА Новости, 03.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Власти Херсонской области сообщили об отражении атак украинских войск
Власти Херсонской области сообщили об отражении атак украинских войск - РИА Новости, 03.11.2022
Власти Херсонской области сообщили об отражении атак украинских войск
Ситуация на линии фронта в Херсонской области сейчас некритична, российские войска успешно отражают попытки ВСУ пробить оборону, заявил замглавы администрации... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T08:27
2022-11-03T10:11
специальная военная операция на украине
херсонская область
безопасность
кирилл стремоусов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Ситуация на линии фронта в Херсонской области сейчас некритична, российские войска успешно отражают попытки ВСУ пробить оборону, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире телеканала "Соловьев Live".Он уточнил, что массового скопления украинских подразделений именно на линии фронта сейчас не наблюдается."Они не знают, что им делать, потому что линия обороны настолько мощная, что они не знают, с какого края подойти", — подчеркнул Стремоусов.В последнее время украинские войска в Херсонской области небольшими группами "тестируют" оборону российских вооруженных сил. В минувшее воскресенье Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина готовит попытку широкомасштабного наступления.Сейчас жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра. Как указывают местные власти, это связано с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Всего планируется отселить до 70 тысяч человек.
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херсонская область , безопасность, кирилл стремоусов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Безопасность, Кирилл Стремоусов, Вооруженные силы Украины
08:27 03.11.2022 (обновлено: 10:11 03.11.2022)
 
Власти Херсонской области сообщили об отражении атак украинских войск

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов назвал ситуацию на фронте некритичной

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Ситуация на линии фронта в Херсонской области сейчас некритична, российские войска успешно отражают попытки ВСУ пробить оборону, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире телеканала "Соловьев Live".
Он уточнил, что массового скопления украинских подразделений именно на линии фронта сейчас не наблюдается.
"Они не знают, что им делать, потому что линия обороны настолько мощная, что они не знают, с какого края подойти", — подчеркнул Стремоусов.
В последнее время украинские войска в Херсонской области небольшими группами "тестируют" оборону российских вооруженных сил. В минувшее воскресенье Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина готовит попытку широкомасштабного наступления.
Сейчас жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра. Как указывают местные власти, это связано с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Всего планируется отселить до 70 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьБезопасностьКирилл СтремоусовВооруженные силы Украины
 
 
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