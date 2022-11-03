https://ria.ru/20221103/kherson-1828854891.html

Власти Херсонской области сообщили об отражении атак украинских войск

Власти Херсонской области сообщили об отражении атак украинских войск - РИА Новости, 03.11.2022

Власти Херсонской области сообщили об отражении атак украинских войск

Ситуация на линии фронта в Херсонской области сейчас некритична, российские войска успешно отражают попытки ВСУ пробить оборону, заявил замглавы администрации... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T08:27

2022-11-03T08:27

2022-11-03T10:11

специальная военная операция на украине

херсонская область

безопасность

кирилл стремоусов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Ситуация на линии фронта в Херсонской области сейчас некритична, российские войска успешно отражают попытки ВСУ пробить оборону, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире телеканала "Соловьев Live".Он уточнил, что массового скопления украинских подразделений именно на линии фронта сейчас не наблюдается."Они не знают, что им делать, потому что линия обороны настолько мощная, что они не знают, с какого края подойти", — подчеркнул Стремоусов.В последнее время украинские войска в Херсонской области небольшими группами "тестируют" оборону российских вооруженных сил. В минувшее воскресенье Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина готовит попытку широкомасштабного наступления.Сейчас жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра. Как указывают местные власти, это связано с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Всего планируется отселить до 70 тысяч человек.

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , безопасность, кирилл стремоусов, вооруженные силы украины