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В Харькове откроют пункты обогрева в метро, убежищах и школах - РИА Новости, 03.11.2022
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В Харькове откроют пункты обогрева в метро, убежищах и школах
В Харькове откроют пункты обогрева в метро, убежищах и школах - РИА Новости, 03.11.2022
В Харькове откроют пункты обогрева в метро, убежищах и школах
Пункты обогрева создадут на станциях метро, в подвалах, убежищах, школах в Харькове на случай отключений света и тепла, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T10:40
2022-11-03T10:40
в мире
жкх
харьков
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пункты обогрева создадут на станциях метро, в подвалах, убежищах, школах в Харькове на случай отключений света и тепла, сообщил мэр города Игорь Терехов."Мы продолжаем готовить Харьков к возможным отключениям света и тепла. Пункты обогрева будут созданы на станциях метрополитена, в подвалах и убежищах, в школах. Во всех районах города будут развернуты палатки, оборудованные тепловыми пушками. Пункты обогрева будут оборудованы и на наших безопасных остановках, и в других местах", - написал Терехов в своем Telegram-канале.По его словам, источником тепла в таких пунктах будут печи на дровах. Планируется, что там будет также кухня, на которой будут готовить горячую еду для жителей города."Электричество для плит и освещения будет подавать генератор. От него же будут запитаны розетки, и у вас будет возможность зарядить свои мобильные телефоны, сделать себе горячий чай. В случае, если отключение света и тепла продлится несколько дней - в таком пункте обогрева можно будет переночевать. Для этого будут созданы условия", - добавил Терехов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, жкх, харьков
В мире, ЖКХ, Харьков
10:40 03.11.2022
 
В Харькове откроют пункты обогрева в метро, убежищах и школах

Мэр Харькова Терехов: в метро, убежищах и школах откроются пункты обогрева

© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пункты обогрева создадут на станциях метро, в подвалах, убежищах, школах в Харькове на случай отключений света и тепла, сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Мы продолжаем готовить Харьков к возможным отключениям света и тепла. Пункты обогрева будут созданы на станциях метрополитена, в подвалах и убежищах, в школах. Во всех районах города будут развернуты палатки, оборудованные тепловыми пушками. Пункты обогрева будут оборудованы и на наших безопасных остановках, и в других местах", - написал Терехов в своем Telegram-канале.
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По его словам, источником тепла в таких пунктах будут печи на дровах. Планируется, что там будет также кухня, на которой будут готовить горячую еду для жителей города.
"Электричество для плит и освещения будет подавать генератор. От него же будут запитаны розетки, и у вас будет возможность зарядить свои мобильные телефоны, сделать себе горячий чай. В случае, если отключение света и тепла продлится несколько дней - в таком пункте обогрева можно будет переночевать. Для этого будут созданы условия", - добавил Терехов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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