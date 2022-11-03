В Харькове откроют пункты обогрева в метро, убежищах и школах
Мэр Харькова Терехов: в метро, убежищах и школах откроются пункты обогрева
© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пункты обогрева создадут на станциях метро, в подвалах, убежищах, школах в Харькове на случай отключений света и тепла, сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Мы продолжаем готовить Харьков к возможным отключениям света и тепла. Пункты обогрева будут созданы на станциях метрополитена, в подвалах и убежищах, в школах. Во всех районах города будут развернуты палатки, оборудованные тепловыми пушками. Пункты обогрева будут оборудованы и на наших безопасных остановках, и в других местах", - написал Терехов в своем Telegram-канале.
По его словам, источником тепла в таких пунктах будут печи на дровах. Планируется, что там будет также кухня, на которой будут готовить горячую еду для жителей города.
"Электричество для плит и освещения будет подавать генератор. От него же будут запитаны розетки, и у вас будет возможность зарядить свои мобильные телефоны, сделать себе горячий чай. В случае, если отключение света и тепла продлится несколько дней - в таком пункте обогрева можно будет переночевать. Для этого будут созданы условия", - добавил Терехов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.