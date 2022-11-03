https://ria.ru/20221103/kazn-1828937935.html

В Кремле ответили на вопрос об идее возвращения смертной казни

В Кремле ответили на вопрос об идее возвращения смертной казни - РИА Новости, 03.11.2022

В Кремле ответили на вопрос об идее возвращения смертной казни

Кремль не ведет дискуссий о возвращении в РФ смертной казни, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T13:01

2022-11-03T13:01

2022-11-03T13:19

смертная казнь в россии: формальность и реальность

общество

дмитрий медведев

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кремль не ведет дискуссий о возвращении в РФ смертной казни, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мораторий на смертную казнь в России может быть преодолен в случае необходимости в рамках действующей конституции при изменении правовых позиций Конституционного суда РФ, это вопрос выбора средств защиты интересов людей."Нет, в настоящий момент дискуссия не ведется", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20221102/moratoriy-1828780366.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

смертная казнь в россии: формальность и реальность, общество, дмитрий медведев, россия, дмитрий песков