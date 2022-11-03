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В Кремле ответили на вопрос об идее возвращения смертной казни - РИА Новости, 03.11.2022
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В Кремле ответили на вопрос об идее возвращения смертной казни
В Кремле ответили на вопрос об идее возвращения смертной казни - РИА Новости, 03.11.2022
В Кремле ответили на вопрос об идее возвращения смертной казни
Кремль не ведет дискуссий о возвращении в РФ смертной казни, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:01
2022-11-03T13:19
смертная казнь в россии: формальность и реальность
общество
дмитрий медведев
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кремль не ведет дискуссий о возвращении в РФ смертной казни, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мораторий на смертную казнь в России может быть преодолен в случае необходимости в рамках действующей конституции при изменении правовых позиций Конституционного суда РФ, это вопрос выбора средств защиты интересов людей."Нет, в настоящий момент дискуссия не ведется", - ответил Песков на соответствующий вопрос.
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смертная казнь в россии: формальность и реальность, общество, дмитрий медведев, россия, дмитрий песков
Смертная казнь в России: формальность и реальность, Общество, Дмитрий Медведев, Россия, Дмитрий Песков
13:01 03.11.2022 (обновлено: 13:19 03.11.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос об идее возвращения смертной казни

Песков заявил, что в Кремле не ведут дискуссий о возвращении смертной казни

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве
Вид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кремль не ведет дискуссий о возвращении в РФ смертной казни, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мораторий на смертную казнь в России может быть преодолен в случае необходимости в рамках действующей конституции при изменении правовых позиций Конституционного суда РФ, это вопрос выбора средств защиты интересов людей.
"Нет, в настоящий момент дискуссия не ведется", - ответил Песков на соответствующий вопрос.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 19:16
Секретарь СПЧ дал комментарий по пересмотру моратория на смертную казнь
 
Смертная казнь в России: формальность и реальностьОбществоДмитрий МедведевРоссияДмитрий Песков
 
 
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