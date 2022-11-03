https://ria.ru/20221103/kazakhstan-1828850406.html

Число жертв выброса газа в Казахстане выросло до пяти, сообщили в МЧС

Число жертв выброса газа в Казахстане выросло до пяти, сообщили в МЧС - РИА Новости, 03.11.2022

Число жертв выброса газа в Казахстане выросло до пяти, сообщили в МЧС

Число жертв чрезвычайного происшествия на шахте имени Ленина в Карагандинской области Казахстана выросло до пяти - спасатели обнаружили тело еще одного... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T07:19

2022-11-03T07:19

2022-11-03T07:19

в мире

казахстан

карагандинская область

происшествия

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АЛМА-АТА, 3 ноя - РИА Новости. Число жертв чрезвычайного происшествия на шахте имени Ленина в Карагандинской области Казахстана выросло до пяти - спасатели обнаружили тело еще одного погибшего горняка, сообщил РИА Новости официальный представитель МЧС республики Руслан Иманкулов.Ранее МЧС сообщило, что в ночь на четверг на шахте имени Ленина, принадлежащей АО "Арселор Миттал Темиртау", при бурении газодренажных скважин, произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель четырех работников, еще четверо были госпитализированы. Всего из шахты на поверхность были эвакуированы более 100 работников."В 09.09 (06.09 мск) обнаружено тело пятого работника", - сказал представитель МЧС.На место аварии выехал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, который возглавит комиссию по расследованию происшествия.По факту ЧП возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 277 Уголовного кодекса Казахстана "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". На месте происшествия работают следственно-оперативные группы департамента полиции Карагандинской области.

https://ria.ru/20221031/delo-1828068228.html

https://ria.ru/20221103/proisshestviya-1828848341.html

казахстан

карагандинская область

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в мире, казахстан, карагандинская область, происшествия