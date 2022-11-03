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Число жертв выброса газа в Казахстане выросло до пяти, сообщили в МЧС - РИА Новости, 03.11.2022
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Число жертв выброса газа в Казахстане выросло до пяти, сообщили в МЧС
Число жертв выброса газа в Казахстане выросло до пяти, сообщили в МЧС - РИА Новости, 03.11.2022
Число жертв выброса газа в Казахстане выросло до пяти, сообщили в МЧС
Число жертв чрезвычайного происшествия на шахте имени Ленина в Карагандинской области Казахстана выросло до пяти - спасатели обнаружили тело еще одного... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T07:19
2022-11-03T07:19
в мире
казахстан
карагандинская область
происшествия
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АЛМА-АТА, 3 ноя - РИА Новости. Число жертв чрезвычайного происшествия на шахте имени Ленина в Карагандинской области Казахстана выросло до пяти - спасатели обнаружили тело еще одного погибшего горняка, сообщил РИА Новости официальный представитель МЧС республики Руслан Иманкулов.Ранее МЧС сообщило, что в ночь на четверг на шахте имени Ленина, принадлежащей АО "Арселор Миттал Темиртау", при бурении газодренажных скважин, произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель четырех работников, еще четверо были госпитализированы. Всего из шахты на поверхность были эвакуированы более 100 работников."В 09.09 (06.09 мск) обнаружено тело пятого работника", - сказал представитель МЧС.На место аварии выехал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, который возглавит комиссию по расследованию происшествия.По факту ЧП возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 277 Уголовного кодекса Казахстана "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". На месте происшествия работают следственно-оперативные группы департамента полиции Карагандинской области.
https://ria.ru/20221031/delo-1828068228.html
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в мире, казахстан, карагандинская область, происшествия
В мире, Казахстан, Карагандинская область, Происшествия
07:19 03.11.2022
 
Число жертв выброса газа в Казахстане выросло до пяти, сообщили в МЧС

Представитель МЧС Казахстана Иманкулов: число жертв выброса газа в шахте выросло до пяти

© Depositphotos.com / LyazaTretyakovaАвтомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Depositphotos.com / LyazaTretyakova
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 3 ноя - РИА Новости. Число жертв чрезвычайного происшествия на шахте имени Ленина в Карагандинской области Казахстана выросло до пяти - спасатели обнаружили тело еще одного погибшего горняка, сообщил РИА Новости официальный представитель МЧС республики Руслан Иманкулов.
Ранее МЧС сообщило, что в ночь на четверг на шахте имени Ленина, принадлежащей АО "Арселор Миттал Темиртау", при бурении газодренажных скважин, произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель четырех работников, еще четверо были госпитализированы. Всего из шахты на поверхность были эвакуированы более 100 работников.
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"В 09.09 (06.09 мск) обнаружено тело пятого работника", - сказал представитель МЧС.
На место аварии выехал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, который возглавит комиссию по расследованию происшествия.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 277 Уголовного кодекса Казахстана "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". На месте происшествия работают следственно-оперативные группы департамента полиции Карагандинской области.
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В миреКазахстанКарагандинская областьПроисшествия
 
 
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