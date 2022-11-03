https://ria.ru/20221103/kazakhstan-1828846354.html

В Казахстане погибли четыре человека после выброса газа на шахте

В Казахстане погибли четыре человека после выброса газа на шахте - РИА Новости, 03.11.2022

В Казахстане погибли четыре человека после выброса газа на шахте

Выброс газа на шахте в Карагандинской области Казахстана привел к гибели четырех человек, еще четверо получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T05:59

2022-11-03T05:59

2022-11-03T05:59

в мире

казахстан

карагандинская область

происшествия

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АЛМА-АТА, 3 ноя - РИА Новости. Выброс газа на шахте в Карагандинской области Казахстана привел к гибели четырех человек, еще четверо получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.По информации ведомства, проведена эвакуация 106 работников. Обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются. "Создается комиссия по расследованию аварии, по результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221021/zaryadka-1825665153.html

казахстан

карагандинская область

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в мире, казахстан, карагандинская область, происшествия