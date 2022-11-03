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В Казахстане погибли четыре человека после выброса газа на шахте - РИА Новости, 03.11.2022
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В Казахстане погибли четыре человека после выброса газа на шахте
В Казахстане погибли четыре человека после выброса газа на шахте - РИА Новости, 03.11.2022
В Казахстане погибли четыре человека после выброса газа на шахте
Выброс газа на шахте в Карагандинской области Казахстана привел к гибели четырех человек, еще четверо получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T05:59
2022-11-03T05:59
в мире
казахстан
карагандинская область
происшествия
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АЛМА-АТА, 3 ноя - РИА Новости. Выброс газа на шахте в Карагандинской области Казахстана привел к гибели четырех человек, еще четверо получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.По информации ведомства, проведена эвакуация 106 работников. Обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются. "Создается комиссия по расследованию аварии, по результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия", - добавили в пресс-службе.
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в мире, казахстан, карагандинская область, происшествия
В мире, Казахстан, Карагандинская область, Происшествия
05:59 03.11.2022
 
В Казахстане погибли четыре человека после выброса газа на шахте

В Карагандинской области Казахстана погибли четыре человека после выброса газа на шахте

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 3 ноя - РИА Новости. Выброс газа на шахте в Карагандинской области Казахстана привел к гибели четырех человек, еще четверо получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.
"По имеющейся предварительной информации, 3 ноября ориентировочно в 3 часа ночи (00.00 мск) в городе Шахтинск, АО "Арселор Миттал Темиртау", на шахте имени Ленина, при бурении газодренажных скважин, произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель четырех работников, поиски еще одного работника продолжаются, еще четверо госпитализированы в больницу", - сообщили в пресс-службе.
По информации ведомства, проведена эвакуация 106 работников. Обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются. "Создается комиссия по расследованию аварии, по результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия", - добавили в пресс-службе.
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