https://ria.ru/20221103/kazakhstan-1828846354.html
В Казахстане погибли четыре человека после выброса газа на шахте
В Казахстане погибли четыре человека после выброса газа на шахте - РИА Новости, 03.11.2022
В Казахстане погибли четыре человека после выброса газа на шахте
Выброс газа на шахте в Карагандинской области Казахстана привел к гибели четырех человек, еще четверо получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T05:59
2022-11-03T05:59
2022-11-03T05:59
в мире
казахстан
карагандинская область
происшествия
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АЛМА-АТА, 3 ноя - РИА Новости. Выброс газа на шахте в Карагандинской области Казахстана привел к гибели четырех человек, еще четверо получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.По информации ведомства, проведена эвакуация 106 работников. Обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются. "Создается комиссия по расследованию аварии, по результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия", - добавили в пресс-службе.
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в мире, казахстан, карагандинская область, происшествия
В мире, Казахстан, Карагандинская область, Происшествия
В Казахстане погибли четыре человека после выброса газа на шахте
В Карагандинской области Казахстана погибли четыре человека после выброса газа на шахте