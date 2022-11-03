https://ria.ru/20221103/karta-1828979833.html
В Китае создали первую в мире детальную карту горных пород Луны
В Китае создали первую в мире детальную карту горных пород Луны - РИА Новости, 03.11.2022
В Китае создали первую в мире детальную карту горных пород Луны
Китайские исследователи создали первую в мире карту горных пород Луны в масштабе 1:2 500 000, которая отображает состав и распределение 17 типов минеральных... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:39
2022-11-03T14:39
2022-11-03T14:39
россия-китай: главное
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космос
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МОСКВА, 3 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские исследователи создали первую в мире карту горных пород Луны в масштабе 1:2 500 000, которая отображает состав и распределение 17 типов минеральных агрегатов на поверхности единственного спутника Земли.Указанная карта составлена по инициативе научных сотрудников Шаньдунского университета. К ним присоединились их коллеги из Цзилиньского университета, Академии геологических наук Китая, Китайского университета геологических наук (Пекин), Института геохимии и Института геологических наук и природных ресурсов Академии наук Китая.В ходе реализации китайской программы по исследованию Луны были собраны большие объемы информации, которые "послужили первичными источниками данных для этого литологического картографирования", отметили китайские ученые в статье, опубликованной на днях в журнале Science Bulletin.Эту карту можно использовать для дальнейших исследований Луны, в том числе для разработки плана зондирования, выбора места посадки и отбора образцов и др. Кроме того, она послужит ориентиром для составления карт планет земного типа в будущем.Бумажная и электронная версии карты будут опубликованы на китайском и английском языках издательством "Дичжи" ("Геология").
https://ria.ru/20221101/stantsiya-1828378864.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луна, китай, космос
Россия-Китай: Главное, Луна, Китай, Космос
МОСКВА, 3 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное".
Китайские исследователи создали первую в мире карту горных пород Луны в масштабе 1:2 500 000, которая отображает состав и распределение 17 типов минеральных агрегатов на поверхности единственного спутника Земли
.
Указанная карта составлена по инициативе научных сотрудников Шаньдунского университета. К ним присоединились их коллеги из Цзилиньского университета, Академии геологических наук Китая
, Китайского университета геологических наук (Пекин
), Института геохимии и Института геологических наук и природных ресурсов Академии наук Китая.
В ходе реализации китайской программы по исследованию Луны были собраны большие объемы информации, которые "послужили первичными источниками данных для этого литологического картографирования", отметили китайские ученые в статье, опубликованной на днях в журнале Science Bulletin.
Эту карту можно использовать для дальнейших исследований Луны, в том числе для разработки плана зондирования, выбора места посадки и отбора образцов и др. Кроме того, она послужит ориентиром для составления карт планет земного типа в будущем.
Бумажная и электронная версии карты будут опубликованы на китайском и английском языках издательством "Дичжи" ("Геология").