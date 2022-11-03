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В Китае создали первую в мире детальную карту горных пород Луны - РИА Новости, 03.11.2022
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В Китае создали первую в мире детальную карту горных пород Луны
В Китае создали первую в мире детальную карту горных пород Луны - РИА Новости, 03.11.2022
В Китае создали первую в мире детальную карту горных пород Луны
Китайские исследователи создали первую в мире карту горных пород Луны в масштабе 1:2 500 000, которая отображает состав и распределение 17 типов минеральных... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:39
2022-11-03T14:39
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луна
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МОСКВА, 3 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские исследователи создали первую в мире карту горных пород Луны в масштабе 1:2 500 000, которая отображает состав и распределение 17 типов минеральных агрегатов на поверхности единственного спутника Земли.Указанная карта составлена по инициативе научных сотрудников Шаньдунского университета. К ним присоединились их коллеги из Цзилиньского университета, Академии геологических наук Китая, Китайского университета геологических наук (Пекин), Института геохимии и Института геологических наук и природных ресурсов Академии наук Китая.В ходе реализации китайской программы по исследованию Луны были собраны большие объемы информации, которые "послужили первичными источниками данных для этого литологического картографирования", отметили китайские ученые в статье, опубликованной на днях в журнале Science Bulletin.Эту карту можно использовать для дальнейших исследований Луны, в том числе для разработки плана зондирования, выбора места посадки и отбора образцов и др. Кроме того, она послужит ориентиром для составления карт планет земного типа в будущем.Бумажная и электронная версии карты будут опубликованы на китайском и английском языках издательством "Дичжи" ("Геология").
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луна, китай, космос
Россия-Китай: Главное, Луна, Китай, Космос
14:39 03.11.2022
 

В Китае создали первую в мире детальную карту горных пород Луны

© AFP 2022 / Greg BakerЗрители фотографируют экран с видео о китайском лунном зонде "Чанъэ-5" на мероприятии, посвященном подробностям международного доступа к лунным образцам, собранным зондом, в Пекине
Зрители фотографируют экран с видео о китайском лунном зонде Чанъэ-5 на мероприятии, посвященном подробностям международного доступа к лунным образцам, собранным зондом, в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AFP 2022 / Greg Baker
Зрители фотографируют экран с видео о китайском лунном зонде "Чанъэ-5" на мероприятии, посвященном подробностям международного доступа к лунным образцам, собранным зондом, в Пекине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские исследователи создали первую в мире карту горных пород Луны в масштабе 1:2 500 000, которая отображает состав и распределение 17 типов минеральных агрегатов на поверхности единственного спутника Земли.
Указанная карта составлена по инициативе научных сотрудников Шаньдунского университета. К ним присоединились их коллеги из Цзилиньского университета, Академии геологических наук Китая, Китайского университета геологических наук (Пекин), Института геохимии и Института геологических наук и природных ресурсов Академии наук Китая.
В ходе реализации китайской программы по исследованию Луны были собраны большие объемы информации, которые "послужили первичными источниками данных для этого литологического картографирования", отметили китайские ученые в статье, опубликованной на днях в журнале Science Bulletin.
Эту карту можно использовать для дальнейших исследований Луны, в том числе для разработки плана зондирования, выбора места посадки и отбора образцов и др. Кроме того, она послужит ориентиром для составления карт планет земного типа в будущем.
Бумажная и электронная версии карты будут опубликованы на китайском и английском языках издательством "Дичжи" ("Геология").
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