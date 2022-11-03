https://ria.ru/20221103/karta-1828979833.html

В Китае создали первую в мире детальную карту горных пород Луны

В Китае создали первую в мире детальную карту горных пород Луны - РИА Новости, 03.11.2022

В Китае создали первую в мире детальную карту горных пород Луны

Китайские исследователи создали первую в мире карту горных пород Луны в масштабе 1:2 500 000, которая отображает состав и распределение 17 типов минеральных... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:39

2022-11-03T14:39

2022-11-03T14:39

россия-китай: главное

луна

китай

космос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828984841_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_bf1abce231f60683e51e3c109f10d4d9.jpg

МОСКВА, 3 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские исследователи создали первую в мире карту горных пород Луны в масштабе 1:2 500 000, которая отображает состав и распределение 17 типов минеральных агрегатов на поверхности единственного спутника Земли.Указанная карта составлена по инициативе научных сотрудников Шаньдунского университета. К ним присоединились их коллеги из Цзилиньского университета, Академии геологических наук Китая, Китайского университета геологических наук (Пекин), Института геохимии и Института геологических наук и природных ресурсов Академии наук Китая.В ходе реализации китайской программы по исследованию Луны были собраны большие объемы информации, которые "послужили первичными источниками данных для этого литологического картографирования", отметили китайские ученые в статье, опубликованной на днях в журнале Science Bulletin.Эту карту можно использовать для дальнейших исследований Луны, в том числе для разработки плана зондирования, выбора места посадки и отбора образцов и др. Кроме того, она послужит ориентиром для составления карт планет земного типа в будущем.Бумажная и электронная версии карты будут опубликованы на китайском и английском языках издательством "Дичжи" ("Геология").

https://ria.ru/20221101/stantsiya-1828378864.html

луна

китай

космос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

луна, китай, космос