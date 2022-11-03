https://ria.ru/20221103/kareliya-1828901485.html

В Карелии планируют запустить производство бронежилетов для военных

В Карелии планируют запустить производство бронежилетов для военных - РИА Новости, 03.11.2022

В Карелии планируют запустить производство бронежилетов для военных

Производство бронежилетов для военнослужащих планируют запустить в Карелии до конца года, сообщает управление пресс-службы главы республики. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:27

2022-11-03T11:27

2022-11-03T11:27

безопасность

технологии

артур парфенчиков

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Производство бронежилетов для военнослужащих планируют запустить в Карелии до конца года, сообщает управление пресс-службы главы республики.Директор компании "Кримтех 10" Сергей Жученко продемонстрировал главе Карелии Артуру Парфенчикову разработанный предприятием образец бронежилета, который может быть использован в условиях боевых действий."В настоящее время предприятие специализируется на производстве облегченных бронежилетов, щитов и анатомических мишеней для спецслужб, однако, как отметил Жученко, компания готова организовать производство бронежилетов для военнослужащих", - говорится в сообщении.Для увеличения объемов выпуска продукции необходимо дополнительное помещение и частичное софинансирование. Парфенчиков поручил министерству экономического развития и промышленности Карелии оказать помощь компании "Кримтех 10" в расширении производства и организации поставок бронежилетов для военнослужащих.По словам Жученко, при поддержке правительства республики компания сможет производить порядка 1000 бронежилетов ежемесячно."У нас есть проект, согласно которому мы готовы производить полноценные бронеэлементы, средства индивидуальной бронезащиты для бронежилетов и чехлы к ним для военнослужащих. Мы сможем организовать производство по изготовлению бронежилетов до конца года", – сказал директор компании.

https://ria.ru/20221103/peskov-1828849912.html

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безопасность, технологии, артур парфенчиков, республика карелия