https://ria.ru/20221103/karaulov-1828929612.html
Журналист Караулов сообщил, что находится в статусе свидетеля
Журналист Караулов сообщил, что находится в статусе свидетеля - РИА Новости, 03.11.2022
Журналист Караулов сообщил, что находится в статусе свидетеля
Журналист Андрей Караулов заявил РИА Новости, что находится в статусе свидетеля в деле, открытом по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова, о новом статусе... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:35
2022-11-03T12:35
2022-11-03T12:56
происшествия
москва
андрей караулов
сергей чемезов
ростех
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Журналист Андрей Караулов заявил РИА Новости, что находится в статусе свидетеля в деле, открытом по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова, о новом статусе органы его не уведомляли.Караулов ранее сообщил, что в его доме идет обыск по заявлению Чемезова по статье "клевета".Ранее по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря Кирилла Суханова - коммерческого директора компании "Oсторожно Media", принадлежащей уехавшей из России Ксении Собчак, и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, андрей караулов, сергей чемезов, ростех
Происшествия, Москва, Андрей Караулов, Сергей Чемезов, Ростех
12:35 03.11.2022 (обновлено: 12:56 03.11.2022)
Журналист Караулов сообщил, что находится в статусе свидетеля
Караулов заявил, что у него статус свидетеля в деле, открытом по заявлению Чемезова
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Журналист Андрей Караулов заявил РИА Новости, что находится в статусе свидетеля в деле, открытом по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова, о новом статусе органы его не уведомляли.
Караулов ранее сообщил, что в его доме идет обыск по заявлению Чемезова по статье "клевета".
"Я заявление не видел... Если у меня статус свидетеля, как они меня могут обыскивать? Это же незаконно... Нет, конечно (не уведомляли о новом статусе). Они сейчас говорят, вроде как, я свидетель. Нет, я с ним вчера говорил, с этим дознавателем, объяснял, что я в больнице, что у меня операция на сердце впереди, к сожалению, если решатся врачи", - сказал Караулов.
Ранее по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря Кирилла Суханова - коммерческого директора компании "Oсторожно Media", принадлежащей уехавшей из России Ксении Собчак, и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского.