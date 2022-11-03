Журналист Караулов сообщил, что находится в статусе свидетеля

"Я заявление не видел... Если у меня статус свидетеля, как они меня могут обыскивать? Это же незаконно... Нет, конечно (не уведомляли о новом статусе). Они сейчас говорят, вроде как, я свидетель. Нет, я с ним вчера говорил, с этим дознавателем, объяснял, что я в больнице, что у меня операция на сердце впереди, к сожалению, если решатся врачи", - сказал Караулов.