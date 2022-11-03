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Журналист Караулов сообщил, что находится в статусе свидетеля - РИА Новости, 03.11.2022
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Журналист Караулов сообщил, что находится в статусе свидетеля
Журналист Караулов сообщил, что находится в статусе свидетеля - РИА Новости, 03.11.2022
Журналист Караулов сообщил, что находится в статусе свидетеля
Журналист Андрей Караулов заявил РИА Новости, что находится в статусе свидетеля в деле, открытом по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова, о новом статусе... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:35
2022-11-03T12:56
происшествия
москва
андрей караулов
сергей чемезов
ростех
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Журналист Андрей Караулов заявил РИА Новости, что находится в статусе свидетеля в деле, открытом по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова, о новом статусе органы его не уведомляли.Караулов ранее сообщил, что в его доме идет обыск по заявлению Чемезова по статье "клевета".Ранее по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря Кирилла Суханова - коммерческого директора компании "Oсторожно Media", принадлежащей уехавшей из России Ксении Собчак, и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского.
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происшествия, москва, андрей караулов, сергей чемезов, ростех
Происшествия, Москва, Андрей Караулов, Сергей Чемезов, Ростех
12:35 03.11.2022 (обновлено: 12:56 03.11.2022)
 
Журналист Караулов сообщил, что находится в статусе свидетеля

Караулов заявил, что у него статус свидетеля в деле, открытом по заявлению Чемезова

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАндрей Караулов
Андрей Караулов - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Андрей Караулов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Журналист Андрей Караулов заявил РИА Новости, что находится в статусе свидетеля в деле, открытом по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова, о новом статусе органы его не уведомляли.
Караулов ранее сообщил, что в его доме идет обыск по заявлению Чемезова по статье "клевета".
"Я заявление не видел... Если у меня статус свидетеля, как они меня могут обыскивать? Это же незаконно... Нет, конечно (не уведомляли о новом статусе). Они сейчас говорят, вроде как, я свидетель. Нет, я с ним вчера говорил, с этим дознавателем, объяснял, что я в больнице, что у меня операция на сердце впереди, к сожалению, если решатся врачи", - сказал Караулов.
Ранее по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря Кирилла Суханова - коммерческого директора компании "Oсторожно Media", принадлежащей уехавшей из России Ксении Собчак, и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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ПроисшествияМоскваАндрей КарауловСергей ЧемезовРостех
 
 
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