https://ria.ru/20221103/karaulov-1828897985.html

Журналист Караулов сообщил об обыске из-за заявления о клевете

Журналист Караулов сообщил об обыске из-за заявления о клевете - РИА Новости, 03.11.2022

Журналист Караулов сообщил об обыске из-за заявления о клевете

Журналист Андрей Караулов рассказал в Telegram-канале, что в его доме проводится обыск по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:20

2022-11-03T11:20

2022-11-03T14:40

сергей чемезов

происшествия

андрей караулов

россия

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ростех

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Журналист Андрей Караулов рассказал в Telegram-канале, что в его доме проводится обыск по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова."В моем доме начался обыск. По заявлению Сергея Чемезова, статья "Клевета". Люди, вооруженные автоматами, попытались болгаркой вырезать ворота. "Пьеса" называется: "Ксения Собчак, акт второй", — написал он.Караулов признался, что не понимает, кто из прокуроров санкционировал обыск и что можно найти по делу о клевете. Он добавил также, что все телефоны в его доме не отвечают. "Видимо, дачу накрыли еще и "колпаком". Интересно, сколько это стоит? Каков бюджет?" — задался вопросом журналист. Позже в беседе с РИА Новости он уточнил, что сам сейчас находится в Дубае на лечении, ему предстоит операция на сердце. Вернуться он планирует после операции, но когда это произойдет, пока не знает.По словам журналиста, в деле, возбужденном по заявлению Чемезова, он находится в статусе свидетеля и ни о каких изменениях правоохранительные органы его не уведомляли.Еще через некоторое время Караулов написал в Telegram, что обыск завершился. К нему приходили сотрудники управления МВД по борьбе с экстремизмом и два кинолога с собаками.На прошлой неделе Тверской суд Москвы арестовал Кирилла Суханова — коммерческого директора компании "Oсторожно Media", принадлежащей Ксении Собчак, и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского. Их обвиняют в вымогательстве у Чемезова 11 миллионов рублей за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет". Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20221026/sobchak-1827035367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей чемезов, происшествия, андрей караулов, россия, москва, ростех