https://ria.ru/20221103/kampaniya-1828928029.html

В Китае запущена кампания по усилению охраны морской экосреды

В Китае запущена кампания по усилению охраны морской экосреды - РИА Новости, 03.11.2022

В Китае запущена кампания по усилению охраны морской экосреды

В Китае запущена специальная кампания по обеспечению исполнения законодательства, направленная на усиление охраны морской экологической среды, а также на... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T12:36

2022-11-03T12:36

2022-11-03T12:36

россия-китай: главное

китай

экология

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МОСКВА, 3 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае запущена специальная кампания по обеспечению исполнения законодательства, направленная на усиление охраны морской экологической среды, а также на разработку и использование природных ресурсов в соответствии с законом.Кампания под названием "Синее море 2022" инициирована Береговой охраной Китая, министерством промышленности и информатизации, министерством экологии и окружающей среды и Государственным управлением лесного и степного хозяйства.В этом году усилия будут сосредоточены на надзоре за осуществлением правоохранительной деятельности в таких областях, как добыча и транспортировка морского песка и сброс отходов в море, чтобы пресекать различные правонарушения, включая незаконную добычу морского песка и разливы нефти.

https://ria.ru/20221031/khuankhe-1828097748.html

китай

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, экология