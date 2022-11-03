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В Китае запущена кампания по усилению охраны морской экосреды - РИА Новости, 03.11.2022
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В Китае запущена кампания по усилению охраны морской экосреды
В Китае запущена кампания по усилению охраны морской экосреды - РИА Новости, 03.11.2022
В Китае запущена кампания по усилению охраны морской экосреды
В Китае запущена специальная кампания по обеспечению исполнения законодательства, направленная на усиление охраны морской экологической среды, а также на... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:36
2022-11-03T12:36
россия-китай: главное
китай
экология
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МОСКВА, 3 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае запущена специальная кампания по обеспечению исполнения законодательства, направленная на усиление охраны морской экологической среды, а также на разработку и использование природных ресурсов в соответствии с законом.Кампания под названием "Синее море 2022" инициирована Береговой охраной Китая, министерством промышленности и информатизации, министерством экологии и окружающей среды и Государственным управлением лесного и степного хозяйства.В этом году усилия будут сосредоточены на надзоре за осуществлением правоохранительной деятельности в таких областях, как добыча и транспортировка морского песка и сброс отходов в море, чтобы пресекать различные правонарушения, включая незаконную добычу морского песка и разливы нефти.
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китай, экология
Россия-Китай: Главное, Китай, Экология
12:36 03.11.2022
 

В Китае запущена кампания по усилению охраны морской экосреды

© AP Photo / Bullit MarquezКорабль береговой охраны Китая в Южно-Китайском море
Корабль береговой охраны Китая в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Bullit Marquez
Корабль береговой охраны Китая в Южно-Китайском море
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае запущена специальная кампания по обеспечению исполнения законодательства, направленная на усиление охраны морской экологической среды, а также на разработку и использование природных ресурсов в соответствии с законом.
Кампания под названием "Синее море 2022" инициирована Береговой охраной Китая, министерством промышленности и информатизации, министерством экологии и окружающей среды и Государственным управлением лесного и степного хозяйства.
В этом году усилия будут сосредоточены на надзоре за осуществлением правоохранительной деятельности в таких областях, как добыча и транспортировка морского песка и сброс отходов в море, чтобы пресекать различные правонарушения, включая незаконную добычу морского песка и разливы нефти.
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