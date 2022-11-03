https://ria.ru/20221103/istoriya-1828916257.html

Патрушев назвал исторические фейки опаснейшим инструментом Запада

Патрушев назвал исторические фейки опаснейшим инструментом Запада - РИА Новости, 03.11.2022

Патрушев назвал исторические фейки опаснейшим инструментом Запада

Попытки фальсификации истории стали крайне опасной угрозой из арсенала гибридных инструментов, которые Запад использует против стран СНГ, заявил секретарь... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:53

2022-11-03T11:53

2022-11-03T11:53

безопасность

николай патрушев

россия

совет безопасности рф

история

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Попытки фальсификации истории стали крайне опасной угрозой из арсенала гибридных инструментов, которые Запад использует против стран СНГ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Крайне опасной угрозой из арсенала западных гибридных инструментов являются попытки фальсификации истории и возрождения фашизма", - сказал Патрушев на встрече секретарей совбезов стран СНГ. Такую работу Запад ведет фактически с момента окончания Второй мировой войны с целью принизить роль советского народа в победе над фашизмом, отметил он."Учебники и учебные курсы для стран СНГ, финансируемые Вашингтоном, дают крайне извращенное понимание истории СССР, роли России в развитии государств Центральной Азии и Закавказья", - констатировал Патрушев. "Мы понимаем это и намерены совместно в рамках СНГ развивать гуманитарное сотрудничество, включая вопросы сохранения общего культурно-исторического наследия и гуманитарных ценностей", - добавил он.По словам Патрушева, для долгосрочного закрепления Украины в сфере западного влияния основная ставка была сделана на неонацистские силы."Аналогичным образом Вашингтон и Лондон, а также американский и английский бизнес действовали и перед началом Второй мировой войны, предпочитая не замечать агрессивных планов Гитлера и даже потворствуя им в надежде направить нацистский режим против Москвы, что в конечном счете привело к потерям десятков миллионов жизней", - заключил секретарь СБ РФ.

https://ria.ru/20221028/reparatsii-1827670197.html

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Кирилл Волков

безопасность, николай патрушев, россия, совет безопасности рф, история