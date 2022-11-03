https://ria.ru/20221103/irak-1828929940.html

Россия приветствует утверждение нового правительства Ирака, заявил Лавров

Россия приветствует утверждение нового правительства Ирака, заявил Лавров - РИА Новости, 03.11.2022

Россия приветствует утверждение нового правительства Ирака, заявил Лавров

Москва приветствует утверждение нового правительства Ирака, рассчитывает, что ему удастся обеспечить безопасность и урегулировать внутриполитические вопросы в... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T12:35

2022-11-03T12:35

2022-11-03T12:35

в мире

сергей лавров

абдуллатыф рашид

муктада ас-садр

ирак

россия

иордания

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АММАН, 3 ноя - РИА Новости. Москва приветствует утверждение нового правительства Ирака, рассчитывает, что ему удастся обеспечить безопасность и урегулировать внутриполитические вопросы в стране, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Министр сообщил, что в ходе визита в Иорданию обсудил с главой МИД этой страны Айманом Сафади ситуацию в Ираке - стороны подтвердили важность использования всеобъемлющего национального диалога для достижения широкого согласия в Ираке по основным вопросам внутренней повестки дня на фоне сохраняющихся вызовов и угроз."Мы приветствуем утверждение парламентом нового правительства, рассчитываем, что кабинет министров во главе с Мухаммадом Судани приложит необходимые усилия с целью оздоровления обстановки в Ираке, включая обеспечение там безопасности и правопорядка и урегулировании всех вопросов, которые сохраняются в отношениях между Багдадом и Курдским автономным районом", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Иордании.Депутаты парламента Ирака 27 октября большинством голосов проголосовали за вынесение вотума доверия кабинету министров, предложенному новым премьером Мухаммадом ас-Судани. Президент страны Абдуллатыф Рашид после этого заявил, что политический кризис в Ираке закончен.Программа правительства ас-Судани включает проведение досрочных парламентских выборов в течение года, урегулирование спорных вопросов между федеральными властями и курдским автономным районом и широкий спектр реформ в социальной и экономической сферах.В июле, когда кандидатура нового иракского премьера ас-Судани появилась на политической арене, в Багдаде разгорелись протесты и вооруженные столкновения сторонников шиитского лидера Муктады ас-Садра, недовольных выдвижением этого кандидата от противостоящих ас-Садру сил "Координационной платформы". В итоге Ирак несколько месяцев существовал в условиях бездействующего правительства, а 73 депутата блока ас-Садра отказались от своих мест в парламенте.

https://ria.ru/20221027/oon-1827371581.html

https://ria.ru/20221020/mir-1825228535.html

https://ria.ru/20221102/bayden-1828540852.html

ирак

россия

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в мире, сергей лавров, абдуллатыф рашид, муктада ас-садр, ирак, россия, иордания