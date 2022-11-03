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Большинство американцев винят Байдена в высокой инфляции, показал опрос - РИА Новости, 03.11.2022
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Большинство американцев винят Байдена в высокой инфляции, показал опрос
Большинство американцев винят Байдена в высокой инфляции, показал опрос - РИА Новости, 03.11.2022
Большинство американцев винят Байдена в высокой инфляции, показал опрос
Большинство американцев винят президента страны Джо Байдена в высоком уровне инфляции, показал проведенный по заказу издания Newsweek опрос компании Redfield &... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:41
2022-11-03T12:41
в мире
джо байден
сша
инфляция
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Большинство американцев винят президента страны Джо Байдена в высоком уровне инфляции, показал проведенный по заказу издания Newsweek опрос компании Redfield &amp; Wilton Strategies.Согласно опросу, ответственным за высокую инфляцию Байдена считает 61% американцев. Как отмечает издание, 43% респондентов заявили, что Байден виноват в значительной степени, еще 18% считают степень его ответственности "достаточной".Вины президента в росте инфляции не видят 23% респондентов, еще 17% считают ответственность Байдена несущественной.Отвечая на вопрос о главном "виновнике" высокой инфляции, Байдена назвали 44% участников опроса. Еще 17% заявили о вине в сложившейся ситуации бывшего президента Дональда Трампа, а 14% респондентов сочли главным фактором пандемию коронавируса.Опрос, в котором приняли участие 1,5 тысячи избирателей, проводился 30 октября.​​Потребительские цены в США по итогам сентября выросли на 8,2% в годовом выражении после роста на 8,3% месяцем ранее. Официально Белый дом называет рекордную инфляцию глобальной проблемой, объясняя ее внешнеполитическими причинами и последствиями пандемии коронавируса.
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в мире, джо байден, сша, инфляция
В мире, Джо Байден, США, Инфляция
12:41 03.11.2022
 
Большинство американцев винят Байдена в высокой инфляции, показал опрос

Newsweek: 61 процент американцев считают Байдена ответственным за высокий уровень инфляции

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Большинство американцев винят президента страны Джо Байдена в высоком уровне инфляции, показал проведенный по заказу издания Newsweek опрос компании Redfield & Wilton Strategies.
Согласно опросу, ответственным за высокую инфляцию Байдена считает 61% американцев. Как отмечает издание, 43% респондентов заявили, что Байден виноват в значительной степени, еще 18% считают степень его ответственности "достаточной".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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Макрон "открыл огонь" по США, пишут СМИ
Вины президента в росте инфляции не видят 23% респондентов, еще 17% считают ответственность Байдена несущественной.
Отвечая на вопрос о главном "виновнике" высокой инфляции, Байдена назвали 44% участников опроса. Еще 17% заявили о вине в сложившейся ситуации бывшего президента Дональда Трампа, а 14% респондентов сочли главным фактором пандемию коронавируса.
Опрос, в котором приняли участие 1,5 тысячи избирателей, проводился 30 октября.
​​Потребительские цены в США по итогам сентября выросли на 8,2% в годовом выражении после роста на 8,3% месяцем ранее. Официально Белый дом называет рекордную инфляцию глобальной проблемой, объясняя ее внешнеполитическими причинами и последствиями пандемии коронавируса.
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В миреДжо БайденСШАИнфляция
 
 
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