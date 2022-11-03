https://ria.ru/20221103/inflyatsiya-1828931736.html

Большинство американцев винят Байдена в высокой инфляции, показал опрос

Большинство американцев винят Байдена в высокой инфляции, показал опрос - РИА Новости, 03.11.2022

Большинство американцев винят Байдена в высокой инфляции, показал опрос

Большинство американцев винят президента страны Джо Байдена в высоком уровне инфляции, показал проведенный по заказу издания Newsweek опрос компании Redfield &... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T12:41

2022-11-03T12:41

2022-11-03T12:41

в мире

джо байден

сша

инфляция

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Большинство американцев винят президента страны Джо Байдена в высоком уровне инфляции, показал проведенный по заказу издания Newsweek опрос компании Redfield & Wilton Strategies.Согласно опросу, ответственным за высокую инфляцию Байдена считает 61% американцев. Как отмечает издание, 43% респондентов заявили, что Байден виноват в значительной степени, еще 18% считают степень его ответственности "достаточной".Вины президента в росте инфляции не видят 23% респондентов, еще 17% считают ответственность Байдена несущественной.Отвечая на вопрос о главном "виновнике" высокой инфляции, Байдена назвали 44% участников опроса. Еще 17% заявили о вине в сложившейся ситуации бывшего президента Дональда Трампа, а 14% респондентов сочли главным фактором пандемию коронавируса.Опрос, в котором приняли участие 1,5 тысячи избирателей, проводился 30 октября.​​Потребительские цены в США по итогам сентября выросли на 8,2% в годовом выражении после роста на 8,3% месяцем ранее. Официально Белый дом называет рекордную инфляцию глобальной проблемой, объясняя ее внешнеполитическими причинами и последствиями пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20221103/makron-1828918043.html

https://ria.ru/20221103/ukraina-1828922029.html

сша

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, джо байден, сша, инфляция